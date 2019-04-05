На "Олімпійському" вже почали водити екскурсії в кабінет для здачі аналізів

Після того, як Петро Порошенко здав аналізи перед дебатами із Зеленським на НСК "Олімпійському", адміністрація спортивного комплексу вирішила організовувати екскурсії до кімнати медичного контролю та допінг-контролю. Саме у цьому кабінеті 5 квітня у Порошенка були відібрані кров, сеча і волосся і лімфатичні фолікули.

Петро Порошенко здає аналізи на "Олімпійському" (фото: РБК-Україна)

"НСК "Олімпійський" змінює звичний маршрут екскурсійних турів та пропонує всім гостям стадіону також відвідати кімнати медичного контролю та допінг-контролю", - йдеться на сайті спорткомплексу.

Екскурсії тривалістю одна година для усіх бажаючих будуть проводитися щоденно (за винятком днів матчів) об 11:00, 13:00, 15:00 та 17:00 годинах.

Щоб потрапити до кабінету, дорослим доведеться викласти 100 грн (або 80 у разі групової екскурсії), а дітям - 50 грн (або 40).

Додамо, шо оновлений маршрут спорткомплексом буде доступний лише протягом 10 днів: з 6 по 15 квітня.

"Скористайтеся унікальною можливістю та завітайте на арену, де твориться історія України!" - закликали на "Олімпійському".

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Нагадаємо, що головний лікар міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" Володимир Ярий запевнив українців, що в аналізах президента України Петра Порошенка не було виявлено психоактивних речовин.