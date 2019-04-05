На "Олимпийском" уже начали водить экскурсии в кабинет для сдачи анализов

После того, как Петр Порошенко сдал анализы перед дебатами с Зеленским на НСК "Олимпийском", администрация спортивного комплекса решила организовывать экскурсии в комнату медицинского контроля и допинг-контроля. Именно в этом кабинете 5 апреля у Порошенко были отобраны кровь, моча, волосы и лимфатические фолликулы.

Петр Порошенко сдает анализы на "Олимпийском" (фото: РБК-Украина)

"НСК "Олимпийский" меняет привычный маршрут экскурсионных туров и предлагает всем гостям стадиона также посетить комнаты медицинского контроля и допинг-контроля", - говорится на сайте спорткомплекса.

Экскурсии продолжительностью один час для всех желающих будут проводиться ежедневно (за исключением дней матчей) в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00.

Чтобы попасть в кабинет, взрослым придется выложить 100 грн (или 80 в случае групповой экскурсии), а детям - 50 грн (или 40).

Добавим, что обновленный маршрут спорткомплексом будет доступен только в течение 10 дней: с 6 по 15 апреля.

"Воспользуйтесь уникальной возможностью и приходите на арену, где творится история Украины!" - призвали на "Олимпийском".

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Напомним, что главный врач городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый заверил украинцев, что в анализах президента Украины Петра Порошенко не было обнаружено психоактивных веществ.