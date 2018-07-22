На ОМКФ 2018 невідома пара вийшла на підтримку Олега Сенцова

Фото: (facebook.com/odesaiff)

Молоді люди вийшли на червону доріжку з табличкою, на якій було написано "Звільніть Сенцова"

В суботу 21 липня відбувалося закриття дев'ятого міжнародного Одеського кінофестивалю. У процесі заходу невідома пара вийшла підтримати російського політв'язня Олега Сенцова, про це повідомляє сайт "Культометр".

Під час урочистого заходу в Одесі стався цікавий випадок: пара невідомих людей в гарному одязі вийшла на червону доріжку, тримаючи в руках табличку, на якій було написано "Звільніть Сенцова" по-англійськи. Таким способом молоді люди вирішили підтримати режисера, який оголосив голодування, який зараз знаходиться у в'язниці на території Росії. Великих подробиць про "групі підтримки" Сенцова не повідомили.

Фото: невідома пара на ОМКФ підтримала Сенцова (culturemeter.od.ua)

Нагадаємо, що засуджений у РФ український кінорежисер оголосив голодування з 16 травня, висунувши при цьому вимогу про звільнення всіх політв'язнів з України.

Варто відзначити, що протягом усього кінофестивалю перед кожним фільмом ранслировалась інформація про Олега Сенцове, а на відкритті було організовано спеціальне почесне місце для Олега Сенцова в перших рядах. Організатори заходу вірять, що Олег займе його на наступному ОМКФ.

До речі, на ОМКФ 2018 журі обрало несподіваних переможців.

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