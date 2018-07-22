На ОМКФ 2018 неизвестная пара вышла в поддержку Олега Сенцова

Фото: (facebook.com/odesaiff)

Молодые люди вышли на красную дорожку с табличкой, на которой было написано "Освободите Сенцова"

В субботу 21 июля происходило закрытие девятого международного Одесского кинофестиваля. В процессе мероприятия неизвестная пара вышла поддержать российского политзаключенного Олега Сенцова, об этом сообщает сайт "Культометр".

Во время торжественного мероприятия в Одессе произошел интересный случай: пара неизвестных людей в красивой одежде вышла на красную дорожку, держа табличку в руках, на которой было написано "Освободите Сенцова" по-английски. Таким способом молодые люди решили поддержать режиссера, объявившего голодовку, который сейчас находится в тюрьме на территории России. Больших подробностей о "группе поддержки" Сенцова не сообщили.

Фото: неизвестная пара на ОМКФ поддержала Сенцова (culturemeter.od.ua)

Напомним, что осужденный в РФ украинский кинорежиссер объявил голодовку с 16 мая, выдвинув при этом требование об освобождении всех политзаключенных из Украины.

Стоит отметить, что на протяжении всего кинофестиваля перед каждым фильмом ранслировалась информация об Олеге Сенцове, а на открытии было организовано специальное почетное место для Олега Сенцова в первых рядах. Организаторы мероприятия верят, что Олег займет его на следующем ОМКФ.

Кстати, на ОМКФ 2018 жюри выбрало неожиданных победителей.

Рекомендуем к просмотру: