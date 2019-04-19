В очікуванні дебатів: пенсіонери загубилися біля Олімпійського

Дебати 2019 (фото: колаж РБК-Україна)

Автобуси доставили пенсіонерів на дебати, і вони загубилися

Дебати Порошенко і Зеленського почнуться сьогодні, 19 квітня, на стадіоні "Олімпійський". З-за цього на підході до стадіону зібралося велике скупчення людей. Частину глядачів привезли групами, і пенсіонери не могли знайти свій автобус. Про це повідомляють "Вести".

Люди, яких привезли на автобусах, роздавали листівки проти кандидата в президенти Володимира Зеленського. Координатори цих людей не дуже добре справлялися зі своєю роботою, тому що пенсіонери втратили свій автобус і не знали, куди їм йти.

"Он автобуси стоять, це наші?" - питали старші люди і чекали команду йти на стадіон.

Дебати 2019 (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що дебати на Олімпійському почнуться о 18:50 з переклички з кореспондентами в секторах, а сама трансляція події буде запущена в 19:00, її тривалість становитиме трохи більше години.

Офіційні дебати в студії "Суспильного" почнуться в 21:00. Теледебати буде модерувати телеведуча "Суспильного" і "Еспрессо" Мирослава Барчук.

У студії "Суспильного" буде виступати чинний президент України Петро Порошенко, так як інший кандидат Володимир Зеленський відмовився від дебатів у студії телеканалу.

Варто зазначити, що дебати Порошенко і Зеленського на стадіоні будуть модерувати голова правління "Громадського радіо", ведучий Андрій Куликов і телеведуча ICTV Олена Фроляк.

Раніше повідомлялося про те, що через дебати на вхід і вихід закриті три станції київського метро: "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого". Станції будуть працювати тільки на пересадку пасажирів.