Пальчики оближеш: топ-3 простих і оригінальних страви з буряка, які змусять його полюбити

Буряк - сезонна вітамінна бомба, яка давно відома своїми лікувальними властивостями. Цей звичний для нас продукт цілюще впливає на серцево-судинну систему, допомагає знизити тиск, має протизапальні властивості, виступає відмінним гепатопроектором і т.д. Ось тільки приготувати його смачно виходить далеко не завжди.
Нутриціолог Анна Нікольська поділилася рецептами смачних і небанальних страв з буряка, які змусять вас полюбити цей продукт.
З буряка можна приготувати безліч оригінальних страв (www.pexels.com)
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Соус з буряка можна намазувати на хліб або подавати до пасти (www.pexels.com)
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Салат з буряком і грушею підкорить оригінальним смаком (www.pexels.com)
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Спосіб приготування:
Нагадаємо, що раніше ми ділилися рецептом бюджетного ніжного паштету, який тане в роті.
До слова, обов'язково спробуйте приготувати смачний і корисний зелений смузі, який оздоровить організм.