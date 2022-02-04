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Пальчики оближешь: топ-3 простых и оригинальных блюда из свеклы, которые заставят ее полюбить

Автор: Ольвия Агаркова

Свекла – сезонная витаминная бомба, которая давно известна своими лечебными свойствами. Этот привычный для нас продукт благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает снизить давление, обладает противовоспалительными свойствами, выступает отличным гепатопроектором и т.д. вот только приготовить ее вкусно получается далеко не всегда.

Нутрициолог Анна Никольская поделилась рецептами вкусных и небанальных люд з свеклы, которые заставят вас полюбить этот продукт.

Тар-тар

Из свеклы можно приготовить множество оригинальных блюд (www.pexels.com)

Ингредиенты:

  • спелый авокадо
  • сок лимона
  • соль, черный перец
  • отварная свекла
  • острый соус вроде табаско (аналог можно замиксовать дома с протертыми томатами, перцем чили, луком, чесноком и зеленью).

Способ приготовления:

  • Пюрируем авокадо, сок лимона, соль, перец.
  • Рубим (не на терке) свеклу мелкими кубиками и смешиваем с соусом.
  • Выкладываем слоями друг на друга, используя круглую формочку.

Песто

Соус из свеклы можно намазывать на хлеб или подавать к пасте (www.pexels.com)

Ингредиенты:

  • зеленый базилик
  • отварная свекла
  • чеснок (свежий или сушеный)
  • соль, перец
  • грецкий орех

Способ приготовления:

  • Все сблендерить вместе (орехи можно порубить отдельно)
  • Подавать с макаронами или самостоятельно.

Сала с грушей

Салат со свеклой и грушей покорит оригинальным вкусом (www.pexels.com)

Ингредиенты:

  • свежий шпинат или руккола
  • мягкие груши
  • отварная свекла
  • грецкие орехи
  • бальзамик
  • соль
  • оливковое масло

Способ приготовления:

  • Выкладываем подушку из зелени.
  • Грушу и свеклу режем кубиками или соломкой.
  • Мелко рубим орешки.
  • Заправляем маслом и соусом.

Напомним, что ранее мы делились рецептом бюджетного нежного паштета, который тает во рту.

К слову, обязательно попробуйте приготовить вкусный и полезный зеленый смузи, который оздоровит организм.

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