Пальчики оближешь: топ-3 простых и оригинальных блюда из свеклы, которые заставят ее полюбить

Свекла – сезонная витаминная бомба, которая давно известна своими лечебными свойствами. Этот привычный для нас продукт благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает снизить давление, обладает противовоспалительными свойствами, выступает отличным гепатопроектором и т.д. вот только приготовить ее вкусно получается далеко не всегда.
Нутрициолог Анна Никольская поделилась рецептами вкусных и небанальных люд з свеклы, которые заставят вас полюбить этот продукт.
Из свеклы можно приготовить множество оригинальных блюд (www.pexels.com)
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Соус из свеклы можно намазывать на хлеб или подавать к пасте (www.pexels.com)
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Салат со свеклой и грушей покорит оригинальным вкусом (www.pexels.com)
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Способ приготовления:
Напомним, что ранее мы делились рецептом бюджетного нежного паштета, который тает во рту.
К слову, обязательно попробуйте приготовить вкусный и полезный зеленый смузи, который оздоровит организм.