Пенсіонерів я б не чіпала: Ніцой висловилося про російськомовних українців

Лариса Ніцой в черговий раз висловилася про російськомовних українців. Вона прокоментувала мовне питання під час інтерв’ю на телеканалі ZIK, відповідаючи на питання глядачів.

"Мені часто приписують якесь відьмацтво, чи як це назвати. Наводжу вам приклад. Ви кажете, щоб люди на Закарпатті поступово звикали до української мови. Я вас підтримую! Я, з одного боку, обурена тим, що у нас двадцять сім років пройшло, а люди за ці роки так і не вивчили українську мову. Але, з іншого боку, в нас і не було такої політики! Не було такого спрямування, не було ось цієї популяризації, підштовхування, якщо хочете. І тому я кажу - так, я за те, щоб вони вчили. Але не сьогодні їм обрушити все це на голову", - прокоментувала Ніцой.

За її словами, може бути плавний перехідний період для нацменшин у вивченні української мови.

"І, до речі, висновки Венеційської комісії збігаються з моїми вимогами. Наприклад, той самий закон про освіту. Це я казала: запровадьте для угорців латвійську модель. А латвійська модель полягає в тому, що дитинка приходить в перший клас, навчається своєю рідною угорською мовою. З часом їй додають предметів державою мовою, і вже аж у десятому класі вона переходить на вивчення всіх предметів українською. Тобто перехідний період – дев'ять років для дитини! Хіба це мало? Я не вважаю, що це мало", - підкреслила вона.

Фото: Лариса Ніцой (facebook.com ByVengrinovich)

Письменниця додала, що у законі про освіту цього не прописано, і поступового переходу на українську мову для угорців не передбачено. За її словами, у законі про освіту закладено тільки 27% державної мови під час навчання у школі, а все інше – це мова нацменшин.

Відповідаючи на питання глядача про те, як вона ставиться до російськомовних українців, Ніцой підкреслила, що серед них є патріоти.

"Я їх поділяю на певну градацію. Російськомовна молодь, російськомовні середнього віку і вже пенсіонери. Російськомовних пенсіонерів я б не чіпала. Вони ні на що в країні не впливають, вони собі доживають свого віку. Хай спокійно доживають. Їм і так щастя мало в наших умовах! Головне, щоб вони не виступали проти української мови, а ми не будемо виступати проти їхньої мови. Середнє покоління, звісно, я закликала вчити мову. Але якщо вони вже не можуть, то головне, щоб вони дітей своїх вчили української мови. Вони повинні бути свідомі: якщо вони не переходять на українську, то і їхні діти не перейдуть. Вони дома все одно спілкуватимуться російською, і це буде безперервна проблема в Україні. Тому середнє покоління помаленьку, але все-таки має переходити на українську заради своїх дітей", - сказала вона.

В той же час російськомовних патріотів, які виступають проти української мови, не буває, додала Ніцой.

"Молодь має знати українську. Та вона її і так знає! В публічному просторі б бажано нею частіше говорити, а між собою – як хочете", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Лариса Ніцой зробила гучну заяву і звернулася до українців.

Також повідомлялося, що Ніцой влаштувала розбірки з поліцією з приводу української мови.