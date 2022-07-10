Популярні дитячі речі, які насправді шкодять. Це купують майже всі батьки

Усі батьки хочуть зробити зростання і розвиток дитини якомога комфортнішими і безпечнішими. Для цього купується багато речей, які використовуються ледь не з народження. Але лікарі радять зупинитися, не тринькати гроші й керуватися здоровою логікою. Адже деякі з покупок не тільки марні, але й можуть нашкодити

Про це розповіли в Міністерстві охорони здоров'я України

У список потрапили такі речі, як бортики для ліжечка, ніблери, ходунки та інші речі, які для багатьох батьків є мастхевом.

Ходунки некорисні й небезпечні

Як кажуть лікарі, дитина вчиться всьому поступово, в тому числі і ходити. Все має відбуватися природно, у міру укріплення м'язів, хребта, здобуття нових навичок.

Коли ви садите непідготовлену дитину в ходунки, ви можете зіпсувати її поставу в майбутньому, і це може навіть призвести до інвалідності.

Крім того, дитина може травмуватися - на сходах чи при потраплянні в колеса стороннього предмету.

Подушка потрібна тільки після 2-х років

Новонародженим і малюкам до досягнення дворічного віку подушка лише заважатиме.

Доросла людина має плечі значно ширші за голову, тому подушка їй потрібна для підтримки при спанні на боці.

У дітей же пропорції тіла й голови інші, тому подушка не потрібна при будь-якому положенні тіла під час сну.

Бортики й м'які іграшки в ліжечку - зайві

Лікарі кажуть, що єдиною м'якою річчю у ліжечку має бути ковдра. Іграшки, бортики тощо можуть збільшувати ризик СРДС (синдрому раптової дитячої смерті).

До того ж як іграшки, так і бортики збирають багато пилу, там може заводитися алергенний пиловий кліщ.

Фото: Дитячому ліжечку не потрібні бортики (pixabay)

Ніблер - даремно викинуті гроші

Свого часу цей винахід здавався "геніальним". Ніблер - це спеціальна сіточка, прикріплена до ручки. В неї кладуться шматочки фрукта чи ягоди, і потім їх дають гризти (смоктати) дитині. Вважається, що таким чином ви захищаєте дитину від випадкового проковтування великих шматків і небезпеки удушення.

Але медики кажуть, що ніблер не вчить дитину жувати, і чим довше його використовувати, тим довше дитина не буде розуміти, як справлятися зі шматочками їжі.

Крім того ніблер може виробити навичку стискання ясен замість правильної роботи щелепи при жуванні.

Пустушка при грудному вигодовуванні не потрібна

По суті пустушка має лише "сосок", але не має ареоли. Тому після пустушки малюк виробляє навичку недостатньо глибоко захоплювати груди і неправильно їх смокче.

Через звичку до пустушки дитина не може висмоктати достатньо молока. Крім того заміна грудей на пустушку не стимулюватиме лактацію і дитина не доотримуватиме грудне молоко.

Медики вважають, якщо дитина звикне до пустушки, вона може відмовитися від грудей.

Фото: Пустушка несумісна з грудним вигодовуванням (pixabay)

Круг для плавання на шию може травмувати

Лікарі вважають, що такий застосунок для купання може нашкодити. Адже у щілину між кругом і шиєю дитини може потрапити вода, яку дитина може ковтнути чи вдавитись.

Крім того, малюк, який вже може діставати ногами до ванної, може легко перевернутись у воду.

Також для дитини таке купання може бути стресом (вона не відчуває опори, знаходиться в нетиповому середовищі). В результаті сон і загальний стан дитини може погіршитися.