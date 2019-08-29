Порошенко готує путч: мережа вибухнула сміхом і фотожабами

Колаж (РБК-Україна)

Українці сміються над фейком про путч, який нібито готує Петро Порошенко, якщо звільнять Арсена Авакова

У мережі сміються над "заявою" депутата від партії "Слуга народу" Лізи Богуцької, яка в листуванні повідомила, що екс-президент Петро Порошенко готує путч, якщо партія СН раптом "прибере" з посади глави МВС Арсена Авакова. За її словами, "іншого шляху немає".

"Леночка, я напишу пізніше про це пост. Уявляю собі атаку фб на всю фракцію СН. Хочу тільки тобі написати, ми залишаємо Авакова. Іншого шляху немає. Порошенко готує переворот. І дуже серйозно готує. Він чекає, що ми відправимо Авакова у відставку, щоб відразу почати. Сьогодні, швидше за все, знімемо недоторканність. Але залишимо міністра МВС. Я дуже засмучена, але іншого шляху поки немає. Він залишиться до грудня. Саме на грудень Петя готує путч" .(Депутатка від СН Ліза Богуцька))", - висміяли "новину" в соцмережі Facebook.

Скріншот поста (facebook.com/ksushanya)

Люди не можуть повірити, що хтось може прийняти за правду таку новину.

Скріншот поста (facebook.com/igor.chychkan)

У соцмережі Facebook теж сміються над новиною про путч.Так, Юрій Бірюков навіть створив подію на 31 грудня під назвою "Новорічний путч 31 грудня 2019 року".

Скріншот (facebook.com/events)

Користувачі почали щосили іронізувати над новиною.

А чого путч такий коротенький? Я розумію, що ця шобла і 59 хвилин не заслуговує, але хочеться ж потусити у великій душевній компанії.

Це просто 5! Треба Лізоньку і компаху не розчарувати!) Ні,це не 5! Це 100!!!!

Браво!

Скріншот (facebook.com/events)

Як ми раніше повідомляли, у залі Верховної Ради дуже незручні крісла і мало місця. Про це говорять народні депутати від партії "Слуга Народу" в день першого засідання нового парламенту.

До речі, Тищенко нахамив журналістці через питання про Іловайську трагедію (відео).