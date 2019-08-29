Порошенко готовит путч: сеть взорвалась смехом и фотожабами

Коллаж (РБК-Украина)

Украинцы смеются над фейком о путче, который якобы готовит Петр Порошенко, если уволят Арсена Авакова

В сети смеются над "заявлением" депутата от партии "Слуга народа" Лизы Богуцкой, которая в переписке сообщила, что экс-президент Петр Порошенко готовит путч, если партия СН вдруг "уберет" с поста главы МВД Арсена Авакова. По ее словам, "другого пути нет".

"Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать, мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч" (Депутатка от СН Лиза Богуцкая))", - высмеяли "новость" в соцсети Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/ksushanya)

Люди не могут поверить, что кто-то может принять за правду такую новость.

Скриншот поста (facebook.com/igor.chychkan)

В соцсети Facebook тоже смеются над новостью о готовяемся путче.Так, Юрий Бирюков даже создал событие на 31 декабря под названием "Новогодний путч 31 декабря 2019 года".

Скриншот (facebook.com/events)

Пользователи начали вовсю иронизировать над новостью.

А че путч такой коротенький? Я понимаю, что эта шобла и 59 минут не заслуживает, но хочется же потусить в большой душевной компании.

Це просто 5! Треба Лізоньку і компаху не розчарувати!) Ні,це не 5! Це 100!!!!

Браво!

Скриншот (facebook.com/events)

Как мы ранее сообщали, в зале Верховной Рады очень неудобные кресла и мало места. Об этом говорят народные депутаты от партии "Слуга Народа" в день первого заседания нового парламента.

Кстати, Тищенко нахамил журналистке из-за вопроса об Иловайской трагедии.(видео)