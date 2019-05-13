Постраждала дитина: під Тернополем на похоронах сталася пожежа

Дитина потрапила в реанімацію через пожежу під Тернополем (фото: колаж РБК-Україна)

10-річний хлопчик потрапив в реанімацію через пожежу, яка сталася на похоронах

Дитина потрапила в реанімацію через опіки, які отримала під час пожежі на похороні в селі Юськівці Тернопільської області. Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Причина пожежі - звичайна воскова свічка, яка горіла в труні померлого. В будинку готувалися до відспівування і тому запалили свічку. Під ранок родичі залишили кімнату з покійним, і вийшли з дому у своїх справах.

Коли свічка догоріла, то через неї в будинку почалася пожежа. Вогонь добрався до 10-річного хлопчика, який спав у сусідній кімнаті. Дитину госпіталізували в реанімаційне відділення. У нього опіки третього ступеня.

Дитина потрапила в реанімацію через пожежу під Тернополем (ілюстративне фото: pixabay.com)

Опіки припали на тулуб дитини, стегно, спину і верхні дихальні шляхи. На щастя, загрози життю хлопця немає. Вогонь також пошкодив підлогу, облицювання стін та стелі, два стільці і килим.

Відкрито досудове розслідування "порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".

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