Пострадал ребенок: под Тернополем на похоронах случился пожар

Ребенок попал в реанимацию из-за пожара под Тернополем (фото: коллаж РБК-Украина)

10-летнний мальчик попал в реанимацию из-за пожара, который произошел на похоронах

Ребенок попал в реанимацию из-за ожогов, которые он получил во время пожара на похоронах в селе Юськовцы Тернопольской области. Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

Причина пожара - обычная восковая свеча, которая горела в гробу умершего. В доме готовились к отпеванию и поэтому зажгли свечу. Под утро родственники оставили комнату с покойным, и вышли из дома по своим делам.

Когда свеча догорела, то из-за нее в доме начался пожар. Огонь добрался до 10-летнего мальчика, который спал в соседней комнате. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение. У него ожоги третьей степени.

Ребенок попал в реанимацию из-за пожара под Тернополем (иллюстративное фото: pixabay.com)

Ожоги пришлись на туловище ребенка, бедро, спину и верхние дыхательные пути. К счастью, угрозы жизни мальчика нет. Огонь также повредил пол, облицовку стен и потолка, два стула и ковер.

Открыто досудебное расследование "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

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