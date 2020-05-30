Православний календар на червень 2020: які свята відзначатимемо

У червні 2020 року Україна буде відзначати кілька великих церковних свят. Один з найважливіших для християн – це День Святої Трійці. Це свято у 2020 році випадає на 7 червня. Які ще свята будуть відзначатися в червні – читайте в матеріалі Styler.

Церковні пости в червні

У червні буде два одноденних пости та один багатоденний. Короткі пости – 3 і 5 червня. А довгий розпочнеться з 15 червня і триватиме до 11 липня. Це Петрів або Апостольський піст, який належати до розряду не надто суворих.

Православні свята у червні

1 червня – Благовірного великого князя Димитрія Донського

3 червня – Рівноапостольних царя Костянтина і його матері цариці Олени

5 червня – Віддання свята Вознесіння Господнього

6 червня – Троїцька батьківська субота

7 червня – День Святої Трійці, П'ятдесятниця, Третє знайдення глави Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна

8 червня – День Святого Духа (Духів день)

8 червня – 14 червня – Троїцька седмиця

11 червня – Ікони Божої Матері "Споручниця Грішних"

13 червня – Віддання свята П'ятдесятниці

14 червня – Собор Всіх Святих

15 червня – Києво-Братської ікони Божої Матері

23 червня – Собор Рязанських святих

24 червня – Ікони Божої Матері "Достойно є"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україні святкують Трійцю і які є звичаї цього свята.

А також розповідали про те, яка коротка молитва на Вознесіння допоможе спокутувати всі гріхи.