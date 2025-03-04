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В прифронтовой Дружковке продолжается выдача помощи от Фонда Ахметова

Вторник 04 марта 2025 15:46
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В прифронтовой Дружковке продолжается выдача помощи от Фонда Ахметова Фото: в прифронтовой Дружковке продолжается выдача помощи от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Юлия Бойко

В Дружковке, несмотря на вражеские обстрелы и разрушения, остается немало людей. Для местных жителей Фонд Рината Ахметова передал 2 тысячи продуктовых наборов. Выдачи осуществляются с учетом требований безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

В составе каждого набора - макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины более 13 млн продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер Фонда.

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