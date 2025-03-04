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У прифронтовій Дружківці триває видача допомоги від Фонду Ахметова

Вівторок 04 березня 2025 15:46
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У прифронтовій Дружківці триває видача допомоги від Фонду Ахметова Фото: у прифронтовій Дружківці триває видача допомоги від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Автор: Юлія Бойко

У Дружківці попри ворожі обстріли та руйнування лишається чимало людей. Для місцевих мешканців Фонд Ріната Ахметова передав 2 тисячі продуктових наборів. Видачі здійснюються з врахуванням вимог безпеки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

У складі кожного набору - макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України понад 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.

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Донецька область Рінат Ахметов
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