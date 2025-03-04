Фото: у прифронтовій Дружківці триває видача допомоги від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)

У Дружківці попри ворожі обстріли та руйнування лишається чимало людей. Для місцевих мешканців Фонд Ріната Ахметова передав 2 тисячі продуктових наборів. Видачі здійснюються з врахуванням вимог безпеки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.