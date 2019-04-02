Запросили королеву: українські студенти написали лист Єлизаветі II

Студенти з Івано-Франківська вирішили запросити королеву Великобританії Єлизавету II на посвяту студентів. Вони написали їй листа і записали відеозвернення.

Студенти з Університету Короля Данила разом зі своїми викладачами вирішили реалізувати цікаву ідею. Вони написали лист королеві Єлизаветі, в якому запросили її на посвяту студентів 30 серпня 2019 року. Для того, щоб королева Єлизавета зрозуміла, куди її запрошують, студенти зняли відео.

Як розповів викладач кафедри перекладу та філології університету Валерій Михайленко, лист був написаний у відповідності з усіма канонами дипломатичними.

"Нехай це буде приємним задоволенням для Вашої Величності. Ми вважаємо своїм скромним обов'язком попросити про мить Вашої Королівської уваги", - процитував частину тексту Михайленко і пояснив, чому він підтримав ідею студентів.

"Звичайна людина скаже - ого-го, кого запросили. А чому б не зробити такий крок? Тому що студент у свої роки може собі дозволити запросити навіть, може бути, людей з інших планет. Чому? Тому що те, що побажаєш студентам першого курсу, воно завжди збувається ", - розповів Валерій Михайленко.

Студенти звернулися до королеви Великобританії (YouTube/Університет Короля Данила)

У відеозверненні, яке відправиться в Букінгемський палац, зі своїм запрошенням до королеви звернулися близько 200 студентів і кілька викладачів ВНЗ.

Як зізнався голова студентської ради Університету, для них – це захоплююча подія, і вони очікують від королеви будь-яку відповідь, будь-яку реакцію.

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