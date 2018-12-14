Приморозить: синоптики дали невтішний прогноз погоди на 15 грудня

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У кількох областях очікуються опади у вигляді снігу

У суботу, 15 грудня у всіх регіонах України опуститься температура повітря, а в кількох областях буде йти сніг. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, на сході країни буде без опадів. У Харківській, Полтавській та Луганській областях температура вночі опуститься до -6 градусів. В інших областях очікується -3 -5 градусів. Денна температура в регіоні складе -1 -4 градус.

На півдні сніг очікується лише в Одесі, а у Миколаєві і Херсоні без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься від -4 до -6 градусів. Вдень очікується від -1 до +1 градуса.

У Криму хмарно, без опадів. Вночі -1 -3 градуси. Вдень від +1 до +3 градусів.

У північних областях опади не прогнозуються. Вночі температура опуститься до -5 -7 градусів, вдень очікується від -3 до -5 градусів.

На заході, за прогнозами синоптиків, очікується сніг та мокрий сніг. У Львові, Чернівцях і Тернополі нічна температура опуститься до -7 градусів. В інших областях очікується від -4 до -6 градусів. Вдень від +1 градуса до -4 градусів.

В центральній частині України без опадів. Вночі від -4 до -7 градусів. Вдень -2 -4 градуси.

У столиці в суботу хмарно, без опадів. Нічна температура повітря складе -4 -6 градусів, вдень очікується -2 -4 градуси.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики попередили про істотне похолодання.

А також розповідали про те, що синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні.

Відео: РБК-Україна