ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Украинцев предупредили о шторме и морозах

STYLERЖизнь    13.12.2018 - 19:11
Украинцев предупредили о шторме и морозах
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Синоптик рассказала, когда именно ждать изменений

В ближайшие выходные, 15 и 16 декабря, в Украине ожидаются резкие изменения погоды

Как рассказала народный синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице, уже в субботу в большинстве областях Украины похолодает до небольших морозов. При этом осадки к этому дню постепенно должны сойти на нет.

Украинцев предупредили о шторме и морозах

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В воскресенье, 16 декабря, потеплеет на западе страны. Однако вместе с потеплением в эти регионы придут сильные осадки и штормовой ветер. На остальной территории Украины в воскресенье будет сухо и ветрено.

Украинцев предупредили о шторме и морозах

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Тем временем, украинцев просят быть осторожными 14 декабря - на дорогах ожидается гололедица. 

На сегодняшний день в результате снегопадов в Украине обесточенными остаются десятки населенных пунктов.

Ранее мы писали о том, когда в этом году в страну придут самые крепкие морозы и какую погоду вообще ждать зимой. Отметим, что в целом, в Украине зимой ожидаются "погодные качели", тем не менее, часть февраля будет особенно холодной.

В Киеве за сутки из-за непогоды травмировались около 50 человек В Киеве 14 декабря ожидается гололедица
Новости Украины снегГидрометцентр
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь