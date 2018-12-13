Украинцев предупредили о шторме и морозах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Синоптик рассказала, когда именно ждать изменений

В ближайшие выходные, 15 и 16 декабря, в Украине ожидаются резкие изменения погоды.

Как рассказала народный синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице, уже в субботу в большинстве областях Украины похолодает до небольших морозов. При этом осадки к этому дню постепенно должны сойти на нет.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В воскресенье, 16 декабря, потеплеет на западе страны. Однако вместе с потеплением в эти регионы придут сильные осадки и штормовой ветер. На остальной территории Украины в воскресенье будет сухо и ветрено.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Тем временем, украинцев просят быть осторожными 14 декабря - на дорогах ожидается гололедица.

На сегодняшний день в результате снегопадов в Украине обесточенными остаются десятки населенных пунктов.

Ранее мы писали о том, когда в этом году в страну придут самые крепкие морозы и какую погоду вообще ждать зимой. Отметим, что в целом, в Украине зимой ожидаются "погодные качели", тем не менее, часть февраля будет особенно холодной.