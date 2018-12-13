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Українців попередили про шторм і морози

STYLERЖиття    13.12.2018 - 19:11
Українців попередили про шторм і морози
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Синоптик розповіла, коли саме чекати змін

У найближчі вихідні, 15 і 16 грудня, в Україні очікуються різкі зміни погоди.

Як розповіла народний синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці, вже в суботу в більшості областях України похолодає до невеликих морозів. При цьому опади до цього дня поступово повинні зійти нанівець.

Українців попередили про шторм і морози

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У неділю, 16 грудня, потеплішає на заході країни. Однак разом з потеплінням в ці регіони прийдуть сильні опади і штормовий вітер. На решті території України у неділю буде сухо і вітряно.

Українців попередили про шторм і морози

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Тим часом, українців просять бути обережними - 14 грудня на дорогах очікується ожеледиця.

На сьогоднішній день в результаті снігопадів в Україні знеструмленими залишаються десятки населених пунктів.

Раніше ми писали про те, коли в цьому році в країну прийдуть найміцніші морози і яку погоду взагалі чекати взимку. Відзначимо, що в цілому в Україні взимку очікуються погодні гойдалки", тим не менше, частина лютого буде особливо холодною.

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