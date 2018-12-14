Приморозит: синоптики дали неутешительный прогноз погоды на 15 декабря

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В нескольких областях ожидаются осадки в виде снега

В субботу, 15 декабря во всех регионах Украины опустится температура воздуха, а в нескольких областях будет идти снег. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на востоке страны будет без осадков. В Харьковской, Полтавской и Луганской областях температура ночью опустится до -6 градусов. В остальных областях ожидается -3 -5 градусов. Дневная температура в регионе составит -1 -4 градус.

На юге снег ожидается только в Одессе, в Николаеве и Херсоне без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от -4 до -6 градусов. Днем ожидается от -1 до +1 градуса.

В Крыму пасмурно, без осадков. Ночью -1 -3 градуса. Днем от +1 до +3 градусов.

В северных областях осадки не прогнозируются. Ночью температура опустится до -5 -7 градусов, днем ожидается от -3 до -5 градусов.

На западе, по прогнозам синоптиков, ожидается снег и мокрый снег. В Львове, Черновцах и Тернополе ночная температура опустится до -7 градусов. В остальных областях ожидается от -4 до -6 градусов. Днем в регионе от +1 градуса до -4 градусов.

В центральной части Украины без осадков. Ночью от -4 до -7 градусов. Днем -2 -4 градуса.

В столице в субботу пасмурно, без осадков. Ночная температура воздуха составит -4 -6 градусов, днем ожидается -2 -4 градуса.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики предупредили о существенном похолодании.

А также рассказывали о том, что синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине.

Видео: РБК-Украина