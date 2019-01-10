Не пустили додому до неповнолітніх дітей: скандал в гуртожитку військової академії

Відео: 048/youtube.com

Вчора, 9 січня, у гуртожитку Військової академії в Одесі стався неприємний інцидент. Офіцера запасу з дружиною не пустили на територію гуртожитку, в якому вони прописані і проживають вже понад 15 років. Весь цей час вдома залишалися неповнолітні діти. Про це повідомив ресурс "048".

За словами дружини офіцера, Тетяни Садкової, вони з чоловіком ненадовго залишили територію гуртожитку. А коли повернулися, на пункті пропуску їм сказали, що не можуть їх пустити в гуртожиток, тому, що у них прострочені тимчасові перепустки.

За словами подружжя Садкових, їм не дозволяють зробити постійні перепустки, а регулярно змінювати тимчасові у них не завжди є можливість через зайнятість на роботі.

Тетяна сказав, що це просто безглузда ситуація. Адже вони, як мешканці цього гуртожитку не можуть потрапити додому до своїх дітей, а людям, які приходять до них у гості, досить показати паспорт і сказати номер кімнати, у яку вони йдуть.

Скріншот відео: 048/youtube.com

Черговий ділянки сказав, що для нього є чіткі вказівки з боку керівництва не пропускати подружжя до себе додому.

Сім'я заявляє, що таке ставлення до них з боку керівництва виникло після обміну кімнатами з сусідами. А коли сусіди з'їхали, то в звільнену кімнату заселили нових мешканців, а Садкових попросили залишити приміщення, так як, керівництво вирішило, що дану житлову площу вони займають незаконно.

Військова академія подала в суд на виселення родини Садкових з гуртожитку. За версією керівництва академії, сім'я Садкових проживала у двокімнатному блоці, а коли поруч звільнився трикімнатний, вони самозахопленням туди вселилися, чим порушили закон.

На місце подій викликали поліцію і через кілька годин Садкових пропустили, після того, як Тетяна дала письмове зобов'язання у встановлені терміни продовжити пропуск.

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