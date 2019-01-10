Не пустили домой к несовершеннолетним детям: скандал в общежитии военной академии

Видео: 048/youtube.com

Вчера, 9 января, в общежитии Военной академии в Одессе произошел неприятный инцидент. Офицера запаса с супругой не пустили на территорию общежития, в котором они прописаны и проживают уже более 15 лет. Все это время дома оставались несовершеннолетние дети. Об этом сообщил ресурс "048".

По словам жены офицера, Татьяны Садковой, они с мужем ненадолго покинули территорию общежития. А когда вернулись, на пункте пропуска им сказали, что не могут их пустить в общежитие, потому, что у них просроченные временные пропуска.

По словам супругов Садковых, им не разрешают сделать постоянные пропуска, а регулярно менять временные у них не всегда есть возможность из-за занятости по работе.

Татьяна гооврит, что это ситуация просто нелепая. Ведь они, как жители этого общежития не могут попасть домой к своим детям, а людям которые приходят к ним в гости, достаточно показать паспорт и сказать номер комнаты в которую они идут.

Скриншот видео: 048/youtube.com

Дежурный участка сказал, что него есть четкие указания со стороны руководства не пропускать супругов к себе домой.

Семья заявляет, что такое отношения к ним со стороны руководства возникло после обмена комнатами с соседями. А когда соседи съехали, то в освободившуюся комнату заселили новых жильцов, а Садковых попросили покинуть помещение, так как, руководство решило, что данную жилплощадь они занимают незаконно.

Военная академия подала в суд на выселения семейства Садковых из общежития. По версии руководства академии, семья Садковых проживала в двукомнатном блоке, а когда рядом освободился трехкомнатный, они самозахватом туда вселились, чем нарушили закон.

На место событий вызвали полицию и через несколько часов Садковых пропустили, после того, как Татьяна дала письменное обязательство в установленные сроки продлить пропуск.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Кабмин согласовал строительство жилья для военных в пяти городах.

Ранее мы публиковали новость о том, что в Минобороны рассказали о премиях для летчиков и военных врачей.

Также мы сообщали о том, что британский депутат написал письмо с поддержкой задержанным РФ украинским морякам.