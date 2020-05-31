Ракета Falcon 9 захопила мережу своєю ідеальною посадкою на плавучу платформу

Falcon 9 (фото: flickr.com/spacex)

Ракета Falcon 9 плавно приземлилася на плавучу платформу

Ракета Falcon 9, яка є першою сходинкою літального апарату, після запуску ідеально приземлилася на плавучу платформу. Дане відео привело в захват багатьох користувачів мережі, які також спостерігали за запуском корабля з астронавтами на навколоземну орбіту.

У суботу, 30 травня, відбувся успішний запуск літального апарату, побудованого приватною компанією SpaceX, що належить Ілону Маску. Після того, як Falcon 9 вивела на задану орбіту корабель Crew Dragon, вона повернулася на землю.

Унікальність Falcon 9 полягає в тому, що її можна запускати повторно. При цьому друга щабель, яка відділяється від корабля, згорає в атмосфері. SpaceX розробила технологію посадки першої сходинки на плавучу платформу.

Відео цього процесу просто вражає, з якою точністю і легкістю все відбувається.

Ракета Falcon 9 повертається на плавучу платформу (відео: YouTube)

Варто зазначити що космічний корабель Crew Dragon доставить на Міжнародну космічну станцію двох американських астронавтів: 49-річного Боба Бенкена і 53-річного Дугласа Херлі.

Стикування корабля з МКС відбудеться сьогодні, 31 травня, о 17:30 за київським часом. Спостерігати за цим можна у прямому ефірі.

Прямий ефір польоту Crew Dragon (відео: YouTube)

Нагадаємо, Crew Dragon Ілона Маска розорить Росію на мільярди доларів.

Раніше SpaceX скасувала відправку астронавтів на орбіту Землі з-за поганої погоди.

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Автор: Роман Мирончук