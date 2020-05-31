Ракета Falcon 9 восхитила сеть своей идеальной посадкой на плавучую платформу

Falcon 9 (фото: flickr.com/spacex)

Ракета Falcon 9 плавно приземлилась на плавучую платформу

Ракета Falcon 9, которая является первой ступенью летательного аппарата, после запуска идеально приземлилась на плавучую платформу. Данное видео привело в восторг многих пользователей сети, которые также наблюдали за запуском корабля с астронавтами на околоземную орбиту.

В субботу, 30 мая, состоялся успешный запуск летательного аппарата, построенного частной компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску. После того, как Falcon 9 вывела на заданную орбиту корабль Crew Dragon, она вернулась на землю.

Уникальность Falcon 9 заключается в том, что ее можно запускать повторно. При этом вторая ступень, которая отделяется от корабля, сгорает в атмосфере. SpaceX разработала технологию посадки первой ступени на плавучую платформу.

Видео данного процесса просто поражает, с какой точностью и легкостью все происходит.

Ракета Falcon 9 возвращается на плавучую платформу (видео: YouTube)

Стоит отметить что космический корабль Crew Dragon доставит на Международную космическую станцию двух американских астронавтов: 49-летнего Боба Бенкена и 53-летнего Дугласа Херли.

Стыковка корабля с МКС произойдет сегодня, 31 мая, в 17:30 по киевскому времени. Наблюдать за ней можно в прямом эфире.

Прямой эфир полета Crew Dragon (видео: YouTube)

Напомним, Crew Dragon Илона Маска разорит Россию на миллиарды долларов.

Ранее SpaceX отменила отправку астронавтов на орбиту Земли из-за плохой погоды.

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Автор: Роман Мирончук