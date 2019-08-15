Розчавив жінку: в Києві фургон хлібозаводу зім'яв авто, яке стояло (фото, відео)

У Києві на вулиці Богатирській водій автомобіля Skoda зупинився на дорозі в правій смузі і в цей момент у нього на великій швидкості влетів фургон хлібозаводу марки Opel. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Від сильного удару в задню частину автомобіля Skoda сильно зім'яло. В результаті ДТП загинула пасажирка легкової автівки, яка сиділа на задньому сидінні. Крім того, були госпіталізовані водій Skoda і ще одна його пасажирка.

ДТП в Києві: фургон хлібозаводу розчавив жінку в авто (фото: facebook.com/KyivOperativ)

У свою чергу водій Opel нічого не зміг пояснити, оскільки після аварії перебував у шоковому стані. На місці події працює слідчо-оперативна група і патруль поліції.

ДТП в Києві: фургон хлібозаводу розчавив жінку в авто (відео: YouTube/Kyiv Operativ)

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

Водії цього хлібзаводу дійсно носяться по дорогах, як скажені. Керівництво підприємства просто необхідно звернути увагу на своїх водіїв. Дуже шкода, що через таких водіїв гинуть люди. Щиро співчуваю родині загиблої;

Їжджу по цій дорозі майже кожен день. Ще ні разу не бачив, щоб водії цархліба їздили менше 120-140 км/год;

Хіба можна в цьому місці зупинятися?

На жаль, є така категорія людей, для яких зупинитися праворуч біля дороги це цілком нормально, і найчастіше без включеної аварійки, фар (а навіщо, невже і так не видно?? ...вони думають). Помітив, що дуже часто так роблять газелісти, фури, жигулі, дачники, таксисти і просто водії старого гарту. Як підсумок - трапляються подібного роду ДТП, що дуже засмучує. Обмеженнями швидкості тут точно не обійтися;

Цар хліб носяться як ненормальні скрізь, і в селі теж;

А як ще їм розвезти 75 точок до обіду?! Звичайно ж винен водій, а логіст-терорист який склав той маршрут і далі "попиває каву".

Нагадаємо, що в Харкові пожежна машина пішла під землю під час того, як їхала на виклик.

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