Розчавив жінку: в Києві фургон хлібозаводу зім'яв авто, яке стояло (фото, відео)

У Києві сталося жахливе ДТП, в якому померла жінка
У Києві на вулиці Богатирській водій автомобіля Skoda зупинився на дорозі в правій смузі і в цей момент у нього на великій швидкості влетів фургон хлібозаводу марки Opel. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
Від сильного удару в задню частину автомобіля Skoda сильно зім'яло. В результаті ДТП загинула пасажирка легкової автівки, яка сиділа на задньому сидінні. Крім того, були госпіталізовані водій Skoda і ще одна його пасажирка.
ДТП в Києві: фургон хлібозаводу розчавив жінку в авто (фото: facebook.com/KyivOperativ)
У свою чергу водій Opel нічого не зміг пояснити, оскільки після аварії перебував у шоковому стані. На місці події працює слідчо-оперативна група і патруль поліції.
ДТП в Києві: фургон хлібозаводу розчавив жінку в авто (відео: YouTube/Kyiv Operativ)
Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.
Нагадаємо, що в Харкові пожежна машина пішла під землю під час того, як їхала на виклик.
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