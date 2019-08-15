ru
ua

Розчавив жінку: в Києві фургон хлібозаводу зім'яв авто, яке стояло (фото, відео)

Новини » Життя   

У Києві сталося жахливе ДТП, в якому померла жінка

У Києві на вулиці Богатирській водій автомобіля Skoda зупинився на дорозі в правій смузі і в цей момент у нього на великій швидкості влетів фургон хлібозаводу марки Opel. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Від сильного удару в задню частину автомобіля Skoda сильно зім'яло. В результаті ДТП загинула пасажирка легкової автівки, яка сиділа на задньому сидінні. Крім того, були госпіталізовані водій Skoda і ще одна його пасажирка.

ДТП в Києві: фургон хлібозаводу розчавив жінку в авто (фото: facebook.com/KyivOperativ)

У свою чергу водій Opel нічого не зміг пояснити, оскільки після аварії перебував у шоковому стані. На місці події працює слідчо-оперативна група і патруль поліції.

ДТП в Києві: фургон хлібозаводу розчавив жінку в авто (відео: YouTube/Kyiv Operativ)

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

  • Водії цього хлібзаводу дійсно носяться по дорогах, як скажені. Керівництво підприємства просто необхідно звернути увагу на своїх водіїв. Дуже шкода, що через таких водіїв гинуть люди. Щиро співчуваю родині загиблої;
  • Їжджу по цій дорозі майже кожен день. Ще ні разу не бачив, щоб водії цархліба їздили менше 120-140 км/год;
  • Хіба можна в цьому місці зупинятися?
  • На жаль, є така категорія людей, для яких зупинитися праворуч біля дороги це цілком нормально, і найчастіше без включеної аварійки, фар (а навіщо, невже і так не видно?? ...вони думають). Помітив, що дуже часто так роблять газелісти, фури, жигулі, дачники, таксисти і просто водії старого гарту. Як підсумок - трапляються подібного роду ДТП, що дуже засмучує. Обмеженнями швидкості тут точно не обійтися;
  • Цар хліб носяться як ненормальні скрізь, і в селі теж;
  • А як ще їм розвезти 75 точок до обіду?! Звичайно ж винен водій, а логіст-терорист який склав той маршрут і далі "попиває каву".

Нагадаємо, що в Харкові пожежна машина пішла під землю під час того, як їхала на виклик.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві зловили нахабних правопорушників, які пропонували хабарі і лякали Зеленським.

Астролог назвав знаки Зодіаку, які до кінця літа вийдуть з чорної смуги
Українець зник по дорозі додому з Польщі: потрібна допомога Стала відома доля митників, яких розніс Зеленський: ніхто не звільнився
Читати всі новини