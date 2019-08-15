Раздавил женщину: в Киеве фургон хлебозавода смял стоявшее авто (фото, видео)

В Киеве произошло ужасное ДТП, в котором скончалась женщина
В Киеве на улице Богатырской водитель автомобиля Skoda остановился на дороге в правой полосе и в этот момент в него на большой скорости влетел фургон хлебозавода марки Opel. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
От сильного удара заднюю часть автомобиля Skoda сильно смяло. В результате ДТП погибла пассажирка легковушки, которая сидела на заднем сидении. Кроме того, были госпитализированы водитель Skoda и еще одна его пассажирка.
ДТП в Киеве: фургон хлебозавода раздавил женщину в авто (фото: facebook.com/KyivOperativ)
В свою очередь водитель Opel ничего не смог объяснить, поскольку после аварии находился в шоковом состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и патруль полиции.
ДТП в Киеве: фургон хлебозавода раздавил женщину в авто (видео: YouTube/Kyiv Operativ)
Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.
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