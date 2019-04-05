РФ знайшла "геноцид" російськомовного населення ще в одній країні

Представник Держдуми РФ виявив розвиток фашизму в світі і геноцид російськомовного населення в ще одній країні і написав листа в ООН з вимогою виключити цю країну з організації. Про це повідомляють російські видання.

Скандал розгорівся навколо Естонії та її нинішнього президента Керсті Кальюлайд. Нещодавно пані президент висловилася за те, щоб прибрати російську мову, так як він є загрозою для існування естонської мови і культури. Вона зазначила, що низький рівень володіння естонською мовою призвів до того, що у великих містах існує соціальна ізоляція представників російської громади.

"Безстрокове продовження двомовної шкільної системи є загрозою для існування естонської мови і культури і ніяк не збільшує згуртованість естонської держави", — сказала Кальюлайд.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд (sputniknews)

Вона додала, що в Естонії є єдина державна мова і потрібно, щоб всі вихованці дитячих садків і шкіл говорили естонською.

В країні насправді існує проблема з естонською мовою, так як немає жодної школи, яка б працювала виключно державною мовою. В освітніх програмах від 2010 року прописано, що співвідношення предметів естонською та російською мовою має бути в пропорції 60 на 40.

На такі заяви президента Естонії відреагував заступник голови Держдуми РФ з освіти і науки Борис Чернишов. Він написав генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу лист з вимогою виключити Естонію з організації.

Борис Чернишов (sputniknews)

"Всі особи, які ненавидять росіян і російську культуру, прагнуть принизити і розтоптати одну із самих великих мов, можуть не тільки виявитися на лаві підсудних Гаазького трибуналу, але й потрапити на самий страшний суд — суд історії. Я прошу Вас виключити Естонію зі складу ООН, оскільки своїми діями керівництво цієї країни сприяє розвитку фашизму в світі і геноциду російськомовного населення, не кажучи вже про порушення прав російськомовних громадян", - сказано в тексті листа.

Також він нагадав, що Естонія програла санкціонну війну з Росією і позбулася права експортувати свою кільку в РФ.

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