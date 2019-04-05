РФ нашла "геноцид" русскоязычного населения еще в одной стране

Представитель Госдумы РФ обнаружил развитие фашизма в мире и геноцид русскоговорящего населения в еще одной стране и написал письмо в ООН с требованием исключить эту страну из организации. Об этом сообщают российские издания.

Скандал разгорелся вокруг Эстонии и ее нынешнего президента Керсти Кальюлайд. Недавно госпожа президент высказалась за то, чтобы убрать русский язык, так как он является угрозой для существования эстонского языка и культуры. Она отметила, что низкий уровень владения эстонским языком привел к тому, что в крупных городах существует социальная изоляция представителей русской общины.

"Бессрочное продолжение двуязычной школьной системы является угрозой для существования эстонского языка и культуры и никак не увеличивает сплоченность эстонского государства", — сказала Кальюлайд.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (sputniknews)

Она добавила, что в Эстонии есть единый государственный язык и нужно, чтобы все воспитанники детских садов и школ говорили по-эстонски.

В стране на самом деле существует проблема с эстонским языком, так как нет ни одной школы, которая бы работала исключительно на государственном языке. В образовательных программах от 2010 года прописано, что соотношение предметов на эстонском и русском языке должно быть в пропорции 60 на 40.

На такие заявления президента Эстонии отреагировал заместитель председателя Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов. Он написал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо с требованием исключить Эстонию из организации.

Борис Чернышов (sputniknews)

"Все лица, ненавидящие русских и русскую культуру, стремящиеся унизить и растоптать один из самых великих языков, могут не только оказаться на скамье подсудимых Гаагского трибунала, но и попасть на самый страшный суд — суд истории. Я прошу Вас исключить Эстонию из состава ООН, поскольку своими действиями руководство этой страны способствует развитию фашизма в мире и геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушении прав русскоязычных граждан", - сказано в тексте письма.

Также он напомнил, что Эстония проиграла санкционную войну с Россией и лишилась права эскпортировать свою кильку в РФ.

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