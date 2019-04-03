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Украина запретила любые авиарейсы в Россию: реакция сети

STYLERЖизнь    03.04.2019 - 15:11
Украина запретила любые авиарейсы в Россию: реакция сети
Иллюстративное фото (flickr.com/photos/thomasaviation)

Не все украинцы думают, что нужно запрещать авиасообщение с Россией

Украина запретила нерегулярные прямые авиаперелеты в Россию. Такое решение было принято на заседании Кабмина после визита в РФ народного депутата от "Оппозиционного блока" Юрия Бойко и Виктора Медведчука.

С предложением запретить любые прямые перелеты в Россию и обратно (ограничение не будет касаться только рейсов, связанных с миссиями ОБСЕ, ООН и Международного комитета Красного креста) выступил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Пользователи сети в большинстве своем поддерживают такую инициативу правительства и удивляются, почему до сих пор политики (и не только они) могли спокойно летать на территорию страны-агрессора.

  • А раніше де були? Чому у нас поки пєтух (народ) в ср*ку не клюне - не заворушаться. Але, чесно кажучи, мене вже й це радує. Бо до 2014 року було що клюй, що не клюй - все одно получиш *уй.
  • А до скандала нельзя было это сделать? 
  • Запретила после того как разгорелся скандал. Давно надо было это делать.
  • Нарешті! Треба заборонити взагалі будь-яке сполучення з країною-агресором!
  • Одне з достойних рішень уряду.

Но все же есть юзеры, которые выступают против такого решения Кабмина.

  • Нельзя ничего никому запрещать! Это не 37-й год сталинских репрессий. У многих родственники, родители и друзья в России и наоборот. Что за дебилизм в 21-м веке?
  • В свободной стране такое невозможно. Это новый "железный занавес". Научились у коммуняк? Позор!
  • А кто к детям, или родителям, или родственникам - голубями летать? Так и их запретите - нечего просторы небесные зря бороздить!

Напомним, 22 марта Бойко и Медведчук провели так называемые "экономические переговоры" с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

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