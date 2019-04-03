Украина запретила любые авиарейсы в Россию: реакция сети

Не все украинцы думают, что нужно запрещать авиасообщение с Россией
Украина запретила нерегулярные прямые авиаперелеты в Россию. Такое решение было принято на заседании Кабмина после визита в РФ народного депутата от "Оппозиционного блока" Юрия Бойко и Виктора Медведчука.
С предложением запретить любые прямые перелеты в Россию и обратно (ограничение не будет касаться только рейсов, связанных с миссиями ОБСЕ, ООН и Международного комитета Красного креста) выступил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Пользователи сети в большинстве своем поддерживают такую инициативу правительства и удивляются, почему до сих пор политики (и не только они) могли спокойно летать на территорию страны-агрессора.
Но все же есть юзеры, которые выступают против такого решения Кабмина.
Напомним, 22 марта Бойко и Медведчук провели так называемые "экономические переговоры" с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.