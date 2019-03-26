Особлива нація: у Росії присвоїли собі запорізьких козаків

Колаж РБК-Україна

Російська пропаганда "присвоює" запорозьких козаків

Російська пропаганда продовжує перекручувати історичні факти. Так Андрій Марчуков, старший науковий співробітник Інституту Російської історії РАН, повідомив, що у всього козацтва, в тому числі і запорозького, насправді російське коріння.

Історик заявив, що в лавах донського козацтва присутні сепаратисти, яких активно підтримує нинішній київський режим.

Він розповів про те, що багато козачих військ були породженням російської державності. При цьому вони вірою і правдою служили Російській імперії і боролися за її кордони.

Марчуков зазначив, що з історичної точки зору Росія не має права віддавати історію козаків, в тому числі і запорозьких, не кажучи про слобідське козацтво.

Відео: YouTube/Новини

Пропагандист також зазначив, що Київ замішаний в появі сепаратистів у лавах сучасного донського козацтва, які заявляють про те, що донські козаки є не росіянами, а особливою нацією.

Крім того, він розповів, що донським сепаратистам колосальну підтримку надає Україна, яка "ввела монополію на запорозьке козацтво, оголосивши його не частиною російського козацького поясу, а якоюсь "тисячолітньою історією української нації".

Нагадаємо, що європейська група з боротьби з фейковими прокремлівськими повідомленнями з 2015 року зафіксувала понад 5 тисяч випадків російської дезінформації.

Раніше повідомлялося про те, що соціальна мережа Facebook посилює боротьбу з фейками перед виборами до Європарламенту. Компанія створить новий віртуальний ситуаційний центр.