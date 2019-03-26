ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Особлива нація: у Росії присвоїли собі запорізьких козаків

STYLERЖиття    26.03.2019 - 16:51
Особлива нація: у Росії присвоїли собі запорізьких козаків
Колаж РБК-Україна

Російська пропаганда "присвоює" запорозьких козаків

Російська пропаганда продовжує перекручувати історичні факти. Так Андрій Марчуков, старший науковий співробітник Інституту Російської історії РАН, повідомив, що у всього козацтва, в тому числі і запорозького, насправді російське коріння.

Історик заявив, що в лавах донського козацтва присутні сепаратисти, яких активно підтримує нинішній київський режим.

Він розповів про те, що багато козачих військ були породженням російської державності. При цьому вони вірою і правдою служили Російській імперії і боролися за її кордони.

Марчуков зазначив, що з історичної точки зору Росія не має права віддавати історію козаків, в тому числі і запорозьких, не кажучи про слобідське козацтво.

Відео: YouTube/Новини

Пропагандист також зазначив, що Київ замішаний в появі сепаратистів у лавах сучасного донського козацтва, які заявляють про те, що донські козаки є не росіянами, а особливою нацією.

Крім того, він розповів, що донським сепаратистам колосальну підтримку надає Україна, яка "ввела монополію на запорозьке козацтво, оголосивши його не частиною російського козацького поясу, а якоюсь "тисячолітньою історією української нації".

Нагадаємо, що європейська група з боротьби з фейковими прокремлівськими повідомленнями з 2015 року зафіксувала понад 5 тисяч випадків російської дезінформації.

Раніше повідомлялося про те, що соціальна мережа Facebook посилює боротьбу з фейками перед виборами до Європарламенту. Компанія створить новий віртуальний ситуаційний центр.

Спасибі дядьку за це: Кисельова-молодшого посадили до в'язниці Росія, 21 століття: для "зміцнення" держави спалили п'ять верблюдів (відео)
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України казакипропаганда РФ
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся