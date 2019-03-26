Особая нация: в России присвоили себе запорожских козаков

Коллаж РБК-Украина

Российская пропаганда "присваивает" запорожских казаков

Российская пропаганда продолжает искажать исторические факты. Так Андрей Марчуков, старший научный сотрудник Института Российской истории РАН, сообщил, что у всего казачества, в том числе и запорожского, на самом деле русские корни.

Историк заявил, что в рядах донского казачества присутствуют сепаратисты, которых активно поддерживает нынешний киевский режим.

Он рассказал о том, что многие казачьи войска были порождением российской государственности. При этом они верой и правдой служили Российской империи и сражались за ее границы.

Марчуков отметил, что поэтому с исторической точки зрения Россия не имеет права отдавать историю казаков, в том числе и запорожских, не говоря о слободском казачестве.

Видео: YouTube/Новости

Пропагандист также отметил, что Киев замешан в появлении сепаратистов в рядах современного донского казачества, которые заявляют о том, что донские казаки являются не русскими, а особой нацией.

Кроме того, он рассказал, что донским сепаратистам колосальную поддержку оказывает Украина, которая "ввела монополию на запорожское казачество, объявив его не частью русского казачьего пояса, а некой "тысячелетней историей украинской нации".

Напомним, что европейская группа по борьбе с фейковыми прокремлевскими сообщениями с 2015 года зафиксировала более 5 тысяч случаев российской дезинформации.

Ранее сообщалось о том, что социальная сеть Facebook ужесточает борьбу с фейками перед выборами в Европарламент. Компания создаст новый виртуальный ситуационный центр.