Як збити температуру під час вагітності без медикаментів

Колаж РБК-Україна

Підвищення температури вище 38 градусів особливо небезпечно в першому триместрі

Найпопулярнішим і безпечним способом зниження температури при вагітності раніше вважався парацетамол. Однак нещодавно вчені з'ясували, що цей препарат може викликати аутизм у майбутньої дитини. Які ризики несе в собі гіпертермія при вагітності і як з нею впорається без медикаментів в матеріалі Styler.

Підвищення температури тіла є нормальною реакцією людського організму на вірусну інфекцію - при цьому прискорюються метаболічні процеси, що призводить до швидкого одужання.

Проте в першому триместрі вагітності (4-14 тижнів), коли відбувається "органогенез" – складний процес закладки органів і тканин плоду, гіпертермія може спровокувати викидень. Також підвищення температури може викликати вади розвитку плода, причиною яких стає порушення синтезу білка.

Ілюстративне фото: unsplash.com

Під впливом гіпертермії можуть сформуватися дефекти:

центральної нервової системи,

передньої черевної стінки,

серцево-судинної системи,

кінцівок,

у формуванні лицьового скелета (ущелина піднебіння та верхньої губи, вади розвитку щелепи – мікрогнатия),

мікрофтальмія – недорозвинення очних яблук.

Знизити температуру за допомогою народних засобів допоможуть наступні поради:

не утеплюйтесь, навіть якщо вас морозить, і хочеться накритися кількома ковдрами - це знизить тепловіддачу,

багато пийте: трав'яні відвари, малиновий чай, журавлинний морс і зелений чай, компот з ягід,

зробіть вологе обтирання з оцтом або соком свіжого лимона,

не приймайте гарячі ножні ванночки,

відмовтеся від відварів і настойки з календули - вона у великих дозах може спровокувати викидень.

Ілюстративне фото: unsplash.com

Ні в якому разі не приймайте такі медикаменти, як:

аспірин і всі ліки, до складу яких він входить - він впливає на згортання крові, що може спровокувати кровотечі як у матері, так і у дитини,

тетрациклін - з-за нього бувають затримки розвитку плода,

тривале вживання стрептоміцину може стати причиною глухоти дитини,

левоміцитин викликає зміни в печінці майбутньої дитини і впливає на кровоносну систему

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дівчина дізналася про вагітність на восьмому місяці.

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Відео: РБК-Україна