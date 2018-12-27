Як збити температуру під час вагітності без медикаментів

Підвищення температури вище 38 градусів особливо небезпечно в першому триместрі
Найпопулярнішим і безпечним способом зниження температури при вагітності раніше вважався парацетамол. Однак нещодавно вчені з'ясували, що цей препарат може викликати аутизм у майбутньої дитини. Які ризики несе в собі гіпертермія при вагітності і як з нею впорається без медикаментів в матеріалі Styler.
Підвищення температури тіла є нормальною реакцією людського організму на вірусну інфекцію - при цьому прискорюються метаболічні процеси, що призводить до швидкого одужання.
Проте в першому триместрі вагітності (4-14 тижнів), коли відбувається "органогенез" – складний процес закладки органів і тканин плоду, гіпертермія може спровокувати викидень. Також підвищення температури може викликати вади розвитку плода, причиною яких стає порушення синтезу білка.
Ілюстративне фото: unsplash.com
Під впливом гіпертермії можуть сформуватися дефекти:
Знизити температуру за допомогою народних засобів допоможуть наступні поради:
Ілюстративне фото: unsplash.com
Ні в якому разі не приймайте такі медикаменти, як:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дівчина дізналася про вагітність на восьмому місяці.
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Відео: РБК-Україна