Как сбить температуру при беременности без медикаментов

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Повышение температуры выше 38 градусов особо опасно в первом триместре

Самым популярным и безопасным способом снижения температуры при беременности ранее считался парацетамол. Однако недавно ученые выяснили, что этот препарат может вызвать аутизм у будущего ребенка. Какие риски несет в себе гипертермия при беременности и как с ней справится без медикаментов в материале Styler.

Повышение температуры тела является нормальной реакцией человеческого организма на вирусную инфекцию - при этом ускоряются метаболические процессы, что приводит к скорейшему выздоровлению.

Однако в первом триместре беременности (4-14 недель), когда происходит "органогенез" – сложный процесс закладки органов и тканей плода, гипертермия может спровоцировать выкидыш. Также повышение температуры может вызвать пороки развития плода, причиной которых становится нарушение синтеза белка.

Иллюстративное фото: unsplash.com

Под воздействием гипертермии могут сформироваться дефекты:

центральной нервной системы,

передней брюшной стенки,

сердечно-сосудистой системы,

конечностей,

в формировании лицевого скелета (расщелина неба и верхней губы, порок развития челюсти – микрогнатия),

микрофтальмия – недоразвитие глазных яблок.

Снизить температуру при помощи народных средств помогут следующие советы:

не укутывайтесь, даже если вас знобит, и хочется накрыться несколькими одеялами - это снизит теплоотдачу,

много пейте: травяные отвары, малиновый чай, клюквенный морс и зеленый чай, компот из ягод,

сделайте влажные обтирания с уксусом или соком свежего лимона,

не принимайте горячие ножные ванночки,

откажитесь от отваров и настоек из календулы - она в больших дозах может спровоцировать выкидыш.

Иллюстративное фото: unsplash.com

Ни в коем случае не принимайте такие медикаменты, как:

аспирин и все лекарства, в состав которых он входит - он влияет на свертываемость крови, что может спровоцировать кровотечение как у матери, так и у ребенка,

тетрациклин - из-за него бывают задержки развития плода,

длительное употребление стрептомицина может стать причиной глухоты ребенка,

левомицитин вызывает изменения в печени будущего ребенка и влияет на кровеносную систему.

Напомним, ранее мы писали о том, что девушка узнала о беременности на восьмом месяце.

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Видео: РБК-Украина