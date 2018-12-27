Как сбить температуру при беременности без медикаментов

Повышение температуры выше 38 градусов особо опасно в первом триместре
Самым популярным и безопасным способом снижения температуры при беременности ранее считался парацетамол. Однако недавно ученые выяснили, что этот препарат может вызвать аутизм у будущего ребенка. Какие риски несет в себе гипертермия при беременности и как с ней справится без медикаментов в материале Styler.
Повышение температуры тела является нормальной реакцией человеческого организма на вирусную инфекцию - при этом ускоряются метаболические процессы, что приводит к скорейшему выздоровлению.
Однако в первом триместре беременности (4-14 недель), когда происходит "органогенез" – сложный процесс закладки органов и тканей плода, гипертермия может спровоцировать выкидыш. Также повышение температуры может вызвать пороки развития плода, причиной которых становится нарушение синтеза белка.
Иллюстративное фото: unsplash.com
Под воздействием гипертермии могут сформироваться дефекты:
Снизить температуру при помощи народных средств помогут следующие советы:
Иллюстративное фото: unsplash.com
Ни в коем случае не принимайте такие медикаменты, как:
Напомним, ранее мы писали о том, что девушка узнала о беременности на восьмом месяце.
Читайте также: Разнообразно и сбалансировано: какие продукты нужно есть беременным.
Видео: РБК-Украина