У мережі довели участь бойовиків "Вагнера" в боях за Дебальцеве (фото, відео)

З'явилися фото і відео, які підтверджують діяльність найманців в Україні
У мережі довели участь бойовиків "Приватної військової компанії "Вагнер" в боях проти українських військових за місто Дебальцеве Донецької області.
З'явилося відео, зняте взимку 2014-2015 років, на якому видно, як бійці "ПВК "Вагнер" їдуть у напрямку Дебальцеве для ведення атаки. Ролик взято з флеш-диска, захопленого українськими військовими. Початковий автор та власник запису невідомий, повідомляє Euromaidan Press.
Відео: "Вагнер" (YouTube/Integral)
Відеозапис складається з десяти коротких нарізок, знятих в різний час взимку 2014-2015 рр.
На першій по вулиці в нічний час йде важка техніка. Найманці "Вагнера" стверджують, що це українці. Однак у соцмережі Twitter знайшли місце зйомки - відео знято на заході окупованого Луганська. Геолокацію виявили завдяки порівнянню знаку пішохідного переходу і дерева.
Фото: twitter.com/loogunda
Скріншот поста (twitter.com/loogunda)
Скріншот поста (twitter.com/loogunda)
Скріншот коментарів (twitter.com/loogunda)
Скріншот поста (twitter.com/panzerQQ)
Далі на нічному відео найманці "Вагнера" проїжджають повз модифікований бронеавтомобіль "Выстрел" (з бортовим номером 211), який використовується виключно російськими прикордонниками.
На сторінці "Loogunda" в соцмережі Twitter повідомили, що авто було неодноразово зафіксовано в Україні під час боїв за Дебальцеве.
Цей "Выстрел" з номером 211 є на іншому уривку відео, цього разу при світлі дня. Ролик, за даними порталу, знятий на шосе на північ від Краснодона і на захід від Суходільська та російсько-українського кордону.
Рух колони в бік фронту підтвердили і на південь від Краснодона.
Скріншот коментаря (twitter.com/loogunda)
Кадр з відео (YouTube/Integral)
Під кінець відео найманці "Вагнера" приїжджають до великого скупчення важкої техніки, зокрема на місці були великовагові вантажівки "КамАЗ" і тягачі "МТ-ЛБ" з зенітними установками.
У кінці збірки найманці "Вагнера" зафіксовані в бою за підтримки бронеавтомобілів "Выстрел" з колони під номерами 221, 223 і 232, однак номер останнього замазаний. Кадри бою зафіксовані в полі на північ від Дебальцево.
Геолокацію підтвердили у Euromaidan Press, порівнявши розташування лінії електропередачі і форму лісів.
Фото: twitter.com/loogunda
Фото: twitter.com/loogunda
У результаті стало відомо, що різні відрізки відео зняті в районі Луганська, Краснодона та на півночі від Дебальцево.
Раніше InformNapalm ідентифікувала бойовиків групи "Вагнера" в Сирії.
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