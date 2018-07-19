У мережі довели участь бойовиків "Вагнера" в боях за Дебальцеве (фото, відео)

Фото: Найманці "Вагнера" (twitter.com/panzerQQ)

З'явилися фото і відео, які підтверджують діяльність найманців в Україні

У мережі довели участь бойовиків "Приватної військової компанії "Вагнер" в боях проти українських військових за місто Дебальцеве Донецької області.

З'явилося відео, зняте взимку 2014-2015 років, на якому видно, як бійці "ПВК "Вагнер" їдуть у напрямку Дебальцеве для ведення атаки. Ролик взято з флеш-диска, захопленого українськими військовими. Початковий автор та власник запису невідомий, повідомляє Euromaidan Press.

Відео: "Вагнер" (YouTube/Integral)

Відеозапис складається з десяти коротких нарізок, знятих в різний час взимку 2014-2015 рр.

На першій по вулиці в нічний час йде важка техніка. Найманці "Вагнера" стверджують, що це українці. Однак у соцмережі Twitter знайшли місце зйомки - відео знято на заході окупованого Луганська. Геолокацію виявили завдяки порівнянню знаку пішохідного переходу і дерева.

Фото: twitter.com/loogunda

Скріншот поста (twitter.com/loogunda)

Скріншот поста (twitter.com/loogunda)

Скріншот коментарів (twitter.com/loogunda)

Скріншот поста (twitter.com/panzerQQ)

Далі на нічному відео найманці "Вагнера" проїжджають повз модифікований бронеавтомобіль "Выстрел" (з бортовим номером 211), який використовується виключно російськими прикордонниками.

На сторінці "Loogunda" в соцмережі Twitter повідомили, що авто було неодноразово зафіксовано в Україні під час боїв за Дебальцеве.

Цей "Выстрел" з номером 211 є на іншому уривку відео, цього разу при світлі дня. Ролик, за даними порталу, знятий на шосе на північ від Краснодона і на захід від Суходільська та російсько-українського кордону.

Рух колони в бік фронту підтвердили і на південь від Краснодона.

Скріншот коментаря (twitter.com/loogunda)

Кадр з відео (YouTube/Integral)

Під кінець відео найманці "Вагнера" приїжджають до великого скупчення важкої техніки, зокрема на місці були великовагові вантажівки "КамАЗ" і тягачі "МТ-ЛБ" з зенітними установками.

У кінці збірки найманці "Вагнера" зафіксовані в бою за підтримки бронеавтомобілів "Выстрел" з колони під номерами 221, 223 і 232, однак номер останнього замазаний. Кадри бою зафіксовані в полі на північ від Дебальцево.

Геолокацію підтвердили у Euromaidan Press, порівнявши розташування лінії електропередачі і форму лісів.

Фото: twitter.com/loogunda

Фото: twitter.com/loogunda

У результаті стало відомо, що різні відрізки відео зняті в районі Луганська, Краснодона та на півночі від Дебальцево.

Раніше InformNapalm ідентифікувала бойовиків групи "Вагнера" в Сирії.

Герої, загиблі в червні 2018 (відео: РБК-Україна)