В сети доказали участие боевиков "Вагнера" в боях за Дебальцево (фото, видео)

Фото: Наемники "Вагнера" (twitter.com/panzerQQ)

Появились фото и видео, которые подтверждают деятельность наемников в Украине

В сети доказали участие боевиков "Частной военной компании "Вагнер" в боях против украинских военных за город Дебальцево Донецкой области.

Появилось видео, снятое зимой 2014-2015 годов, на котором видно, как бойцы "ЧВК "Вагнер" едут в направлении Дебальцево для ведения атаки. Ролик взят с флеш-диска, захваченного украинскими военными. Первоначальный автор и владелец записи неизвестен, сообщает Euromaidan Press.

Видео: "Вагнер" (YouTube/Integral)

Видеозапись состоит из десяти коротких нарезок, снятых в разное время зимой 2014-2015 гг.

На первой по улице в ночное время идет тяжелая техника. Наемники "Вагнера" утверждают, что это украинцы. Однако в соцсети Twitter нашли место съемки – видео снято на западе оккупированного Луганска. Геолокацию обнаружили благодаря сравнению знака пешеходного перехода и дерева.

Фото: twitter.com/loogunda

Скриншот поста (twitter.com/loogunda)

Скриншот поста (twitter.com/loogunda)

Скриншот комментариев (twitter.com/loogunda)

Скриншот поста (twitter.com/panzerQQ)

Далее на ночном видео наемники "Вагнера" проезжают мимо модифицированного бронеавтомобиля "Выстрел" (с бортовым номером 211), который используется исключительно российскими пограничниками.

На странице "Loogunda" в соцсети Twitter сообщили, что авто было неоднократно зафиксировано в Украине во время боев за Дебальцево.

Этот же "Выстрел" с номером 211 есть на другом отрывке видео, на этот раз при свете дня. Ролик, по данным портала, снят на шоссе к северу от Краснодона и к западу от Суходольска и российско-украинской границы.

Движение колонны в сторону фронта подтвердили и к югу от Краснодона.

Скриншот комментария (twitter.com/loogunda)

Кадр из видео (YouTube/Integral)

Под конец видео наемники "Вагнера" приезжают к большому скоплению тяжелой техники, в частности на месте были большегрузные грузовики "КамАЗ" и тягачи "МТ-ЛБ" с зенитными установками.

В конце подборки наемники "Вагнера" запечатлены в бою при поддержки бронеавтомобилей "Выстрел" из колонны под номерами 221, 223 и 232, однако номер последнего замазан. Кадры боя зафиксированы в поле к северу от Дебальцево.

Геолокацию подтвердили в Euromaidan Press, сравнив расположение линии электропередачи и форму лесистой области.

Фото: twitter.com/loogunda

Фото: twitter.com/loogunda

В итоге стало известно, что различные отрезки видео сняты в районе Луганска, Краснодона и к северу от Дебальцево.

Ранее InformNapalm идентифицировала боевиков группы "Вагнера" в Сирии.

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