Шабаш побєдобєсов: в мережі показали "загострення патріотизму" в РФ напередодні 9 травня

Користувачі мережі різко розкритикували випадки блюзнірства
День Перемоги 9 травня в Російській Федерації не рідко супроводжується скандалами, пов'язаними із сумнівною демонстрації "патріотизму" - коли на прилавках магазинів з'являються опудала свиней із георгіївськими бантами, продаються засоби гігієни з іменами маршалів СРСР, молоді люди в костюмах фронтовиків часів Другої світової війни влаштовують відверті танці та інше в тому ж дусі. Підбірку фото напередодні святкування 9 травня опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці в Facebook.
"Вирішив трохи трешу з клініки психіатрії напередодні закинути. Насолоджуйтесь", - підписав він добірку.
Фото: facebook.com/shtirlitz.info
На знімках можна побачити дівчат у футболках "За підтримки привительства Москви. Купи пілотку - допоможи ветерану"...
Також банки пива із зображеннями військових, які відзначилися подвигами. На алкогольних напоях красуються назви "Втеча з концтабору", "Мистецтво бути розвідником", "З полону на літаку", "Врятував місто поодинці"...
Зубні щітки "Перемога" із цитатою Сталіна та зображеннями маршалів СРСР...
Крабові палички з назвою "Доблесні"...
Лімітовані колекції кокошників до 9 травня від бренду "Патріотка"...
Тапки із зображенням радянських солдатів...
Фото: facebook.com/shtirlitz.info
Громадські туалети, прикрашені георгіївською та радянською символікою...
Дівчат, які в костюмах бджілок у георгіївських тонах влаштували відверті танці на виставі в школі....
Свинячі голови на вітрині продуктового магазину з вітальною листівкою до Дня перемоги та написом "Пам'ятаємо! Пишаємося! Шануємо!"...
Дитячі коляски, з яких сконструювали подобу бронетранспортерів, танків, літаків і "швидкої допомоги"...
Фото: facebook.com/shtirlitz.info
У коментарях до фото користувачі мережі жваво відреагували на подібні абсурдні прояви "вшанування" Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, які називають відвертим блюзнірством.
Як повідомлялося раніше, нещодавно глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович виступив з ініціативою перенести вихідний 9 травня на 8 травня для того, щоб підкреслити готовність України відзначати закінчення Другої світової війни разом з Європою. Також він зазначив, що активісти "Бессмернных полків" не рідко влаштовують всілякі проросійські провокації.
Також ми писали про те, що в тимчасово окупованому Луганську бойовики угрупування "ЛНР показали виставу з імітацією штурму Рейхстагу в Німеччині в 1945 році і протистояння активістів Євромайдана з силовиками в Києві у 2014 році.
Нагадаємо, сьогодні, 8 травня в Україні відзначають День пам'яті і примирення. Пам'ятну дату Верховна рада встановила в рамках реалізації політики декомунізації.