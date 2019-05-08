Шабаш победобесов: в сети показали "обострение патриотизма" в РФ накануне 9 мая

Пользователи сети резко раскритиковали случаи кощунства
День Победы 9 мая в Российской Федерации не редко сопровождается скандалами, связанными с сомнительной демонстрации "патриотизма" - когда на прилавках магазинов появляются чучела свиней с георгиевскими бантами, продаются средства гигиены с именами маршалов СССР, молодые люди в костюмах фронтовиков времен Второй мировой войны устраивают откровенные танцы и прочее в том духе. Подборку фото в преддверии празднования 9 мая опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.
"Решил вам немного трэша из клиники психиатрии накануне забросить. Наслаждайтесь", - подписал он подборку.
Фото: facebook.com/shtirlitz.info
На снимках можно увидеть девушек в футболках "При поддержке привительства Москвы. Купи пилотку - помоги ветерану"...
Также банки пива с изображениями военных, отличившихся подвигами. На алкогольных напитках красуются названия "Побег из концлагеря", "Искусство быть разведчиком", "Из плена на самолете", "Спас город в одиночку"...
Зубные щетки "Победа" с цитатой Сталина и изображениями маршалов СССР...
Крабовые палочки с названием "Доблестные"...
Лимитированные коллекции кокошников к 9 мая от бренда "Патриотка"...
Тапки с изображением советских солдат...
Фото: facebook.com/shtirlitz.info
Общественные туалеты, украшенные георгиевской и советской символикой...
Девушек, которые в костюмах пчелок в георгиевских тонах устроили откровенные танцы на утреннике в школе....
Свиные головы на витрине продуктового магазина с поздравительной открыткой ко Дню победы и надписью "Помним! Гордимся! Чтим!"...
Детские коляски, из которых сконструировали подобие бронетранспортеров, танков, самолетов и "скорой помощи"...
Фото: facebook.com/shtirlitz.info
В комментариях к фото пользователи сети живо отреагировали на подобные абсурдные проявления "почтения" Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, которые называют откровенным кощунством.
Как сообщалось ранее, недавно глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил с инициативой перенести выходной 9 мая на 8 мая для того, чтобы подчеркнуть готовность Украины отмечать окончание Второй мировой войны вместе с Европой. Также он отметил, что активисты "Бессмернных полков" не редко устраивают всевозможные пророссийские провокации.
Также мы писали о том, что во временно оккупированном Луганске боевики групировки "ЛНР" показали представление с имитацией штурма Рейхстага в Германии в 1945 году и противостояние активистов Евромайдана с силовиками в Киеве в 2014 году.
Напомним, сегодня, 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. Памятную дату Верховная рада установила в рамках реализации политики декоммунизации.