Снайперша Эмеральд призналась, что чуть не потеряла ребенка из-за Стипанюка: "Превратилась в овощ"

Снайперша Евгения Эмеральд, открыто заговорившая о насилии со стороны своего бывшего избранника - военного Евгения Стипанюка, раскрыла новые подробности. Она призналась, что боялась потерять ребенка во время беременности.

Когда начались проблемы между Эмеральд и ее мужем

Снайперша рассказала, что проблемы в отношениях с мужем у нее начались уже тогда, когда она была беременной. По словам Эмеральд, она постоянно слышала обиды от Стипанюка. Поэтому она постоянно плакала.

"Я боролась, я пыталась себя отстаивать, я с ним ссорилась, плакала. Я использовала, пожалуй, все методы, которые только возможно. Ссорилась, разговаривала, пыталась объяснить, почему мне больно, почему это не ок. Потом просто я превратилась уже в овощ, я просто постоянно плакала, все свои девять месяцев беременности я прорыдала. Я перед родами просто молилась Богу, чтобы родился здоровый ребенок, потому что реально не было ни одного дня, чтобы я не плакала", - вспомнила снайперша.

Во время беременности Эмеральд постоянно плакала (фото: instagram.com/libkos)

Как Эмеральд чуть не потеряла ребенка во время беременности

Также женщина рассказала, что из-за постоянных стрессов она попала в больницу. Во время беременности у нее начались проблемы со здоровьем. Эмеральд очень боялась за ребенка.

"У меня на этих нервных срывах просто отказал желудок. Я просто перестала беременной переваривать еду, а потом я похудела на 10 кг уже на восьмом месяце. Это не от того, что я пошла заниматься фитнесом или села на какую-то диету, это от нервов", - со слезами рассказала военная.

Эмеральд и Стипанюк поженились год назад (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

Почему Стипанюк обвиняет Эмеральд в изменах

По словам снайперши, она постоянно слышала оскорбления от Стипанюка. Мужчина говорил, что она "нагуляла" ребенка. Однажды Эмеральд решила "ударить" избранника в ответ и сказала, что предаст его намеренно, чтобы он почувствовал всю боль.

После этого отношения между ними ухудшились еще больше. Эмеральд рассказала, что она не изменяла мужчине, но тот ей не верил. Снайперша говорит, что не боится даже пройти полиграф, чтобы доказать свою правоту.

"Он постоянно меня обвинял в том, что я проститутка. Когда я только забеременела, он мне говорил, что это я нагуляла ребенка на фронте, что это не его ребенок", - вспомнила Эмеральд.

Снайперша откровенно рассказала об отношениях с мужчиной (скриншот)

Что изменилось после родов

Эмеральд рассказала, что когда она родила от Стипанюка дочь, их отношения не улучшились. Мужчина начал еще больше ее оскорблять. Более того, снайперша рассказала, что военный обвинял ее в том, что она якобы изменяла ему и после родов.

"Каждая женщина сейчас меня поймет, родившая, что это просто невозможно. Ну кто-то и может такое делать, но нормальная и адекватная женщина просто хочет поспать и физиологически не может изменять после родов", - объяснила Эмеральд.

Теперь она говорит, что не боится раскрывать правду. Поэтому снайперша открыто говорит о насилии и не хочет, чтобы эту тему пытались замалчивать.

"Мне было страшно, но мне уже стало легче. Потому что больше я не буду врать, больше я не буду поддерживать эту легенду идеальных отношений", - добавила Эмеральд.