Снайперка Емеральд зізналася, що ледь не втратила дитину через Стипанюка: "Перетворилася на овоч"

Снайперка Євгенія Емеральд, яка відкрито заговорила про насилля з боку свого колишнього обранця - військового Євгена Стипанюка, розкрила нові подробиці. Вона зізналася, що боялася втратити дитину під час вагітності.

Коли почалися проблеми між Емеральд та її чоловіком

Снайперка розповіла, що проблеми у стосунках з чоловіком у неї почалися вже тоді, коли вона була вагітною. За словами Емеральд, вона постійно чула образи від Стипанюка. Через це вона постійно плакала.

"Я боролася, я намагалася себе відстоювати, я з ним сварилася, плакала. Я використовувала, мабуть, всі методи, які тільки можливо. Сварилася, розмовляла, намагалася пояснити, чому мені боляче, чому це не ок. Потім просто я перетворилася вже на овоч, я просто постійно плакала, усі свої дев'ять місяців вагітності я проридала. Я перед пологами просто молилася Богу, щоб народилася здорова дитина, бо реально не було жодного дня, щоб я не плакала", - пригадала снайперка.

Під час вагітності Емеральд постійно плакала (фото: instagram.com/libkos)

Як Емеральд ледь не втратила дитину під час вагітності

Також жінка розповіла, що через постійні стреси вона потрапила до лікарні. Під час вагітності у неї почалися проблеми зі здоров'ям. Емеральд дуже боялася за дитину.

"У мене на цих нервових зривах просто відмовив шлунок. Я просто перестала вагітною перетравлювати їжу, а потім я схудла на 10 кг вже на восьмому місяці. Це не від того, що я пішла займатися фітнесом чи сіла на якусь дієту, це від нервів", - зі сльозами розповіла військова.

Емеральд та Стипанюк одружилися рік тому (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

Чому Стипанюк звинувачує Емеральд у зрадах

За словами снайперки, вона постійно чула образи від Стипанюка. Чоловік казав, що вона "нагуляла" дитину. Одного разу Емеральд вирішила "вдарити" обранця у відповідь та сказала, що зрадить його навмисно, аби він відчув увесь біль.

Після цього стосунки між ними погіршилися ще більше. Емеральд розповіла, що вона не зраджувала чоловіка, але той їй не вірив. Снайперка каже, що не боїться навіть пройти поліграф, аби довести свою правоту.

"Він постійно мене звинувачував у тому, що я повія. Коли я тільки завагітніла, він мені казав, що це я нагуляла дитину на фронті, що це не його дитина", - пригадала Емеральд.

Снайперка відверто розповіла про стосунки з чоловіком (скріншот)

Що змінилося після пологів

Емеральд розповіла, що коли вона народила від Стипанюка доньку, їхні стосунки не покращилися. Чоловік почав ще більше її ображати. Мало того, снайперка розповіла, що військовий звинувачував її у тому, що вона нібито зраджувала його і після пологів.

"Кожна жінка зараз мене зрозуміє, яка народила, що це просто неможливо. Ну хтось і може таке робити, але нормальна й адекватна жінка просто хоче поспати і фізіологічно не може зраджувати після пологів", - пояснила Емеральд.

Нині ж вона каже, що не боїться розкривати правду. Тому снайперка відкрито говорить про насильство та не хоче, аби цю тему намагалися замовчувати.

"Мені було страшно, але мені вже стало легше. Бо більше я не буду брехати, більше я не буду підтримувати цю легенду ідеальних стосунків", - додала Емеральд.