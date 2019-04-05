Сонячне закінчення тижня: синоптик порадувала прогнозом

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні "тягнеться" до травня, але нічні холоди тримаються

Погода в Україні у п'ятницю, 5 квітня, буде теплою і сонячною. Практично на всій території країни опадів не передбачається. Вітер також буде досить м'який, його швидкість складе від 5 до 10 метрів на секунду, проте в західних регіонах він посилиться до 14 м/с. Такий прогноз дала відомий синоптик Наталка Діденко, повідомляється на сайті Opogode.

У середньому по Україні стовпчики термометрів покажуть від +10 до +16 градусів, але в нічний час опустяться до показника +2 градуси.

Жителів західних областей дощі не потурбують. Температура повітря вдень буде варіюватися між +12 +16 градусів, в темний час доби - від +1 до +4 градусів.

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-україна)

На Півночі буде сухо і сонячно. Температура повітря вдень становитиме від +10 до +14 градусів, вночі очікується від -2 до +3 градусів.

У східних регіонах істотних опадів не очікується. Температура повітря вдень прогнозується від +8 до +12 градусів, вночі буде аналогічно із північної - від -2 до +3 градусів.

У Центрі - без опадів. Стовпчики термометрів покажуть вдень +10... +15 градусів, вночі температура повітря складе від -1 до +4 градусів.

У південних областях також не прогнозуються опади. Вдень температура повітря становитиме від +10 до +15 градусів, вночі очікується від +2 до +5 градусів.

У столиці у п'ятницю буде ясно і сухо. У Києві температура повітря вдень очікується в межах +10 +12 градусів, а вночі - близько нуля.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, що на найближчих вихідних потеплішає ще на кілька градусів і переважатиме сонячна погода, а на Благовіщення можливі дощі в західних і північних областях.

Також ми писали про те, що нещодавно народний синоптик дав українцям тривожний прогноз погоди на квітень.

Нагадаємо, що в квітні до 20 числа температура почне різко підніматися вище норми.