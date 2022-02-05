Спеціаліст зі сну навчив, як блискавично заснути: є один простий секрет

Проблеми зі сном після насиченого трудового дня, повільне і довге засипання здатні вибити з колії кого завгодно. Адже здоровий, глибокий і повноцінний сон - запорука гарного самопочуття і продуктивності протягом дня.
Спеціаліст зі сну, сомнолог Джеймс Вілсон розповів таблоїду The Sun, як дуже швидко і гарантовано заснути.
За словами фахівця, швидкість засинання залежить не стільки від того, коли ми лягаємо в ліжко, скільки від ступеня втоми. Але є один вірний і простий спосіб, як прискорити цей процес.
Фахівець запропонував наповнити грілку трохи теплою водою, а потім покласти на неї босі ноги та розслабитися. Цей трюк допоможе трохи підвищити температуру тіла, а потім, коли ви трохи спітнієте, температура тіла впаде.
Сомнолог розкрив секретний прийом для швидкого засипання (www.pexels.com)
"Зниження температури тіла є частиною процесу занурення в сон. Вдаючись до цієї невеликої хитрості, ви натякаєте своєму тілу, що готові до сну, і це сприяє процесу розслаблення і засинання", - пояснив експерт.
Зниження внутрішньої температури тіла, а також частоти серцевих скорочень є ключовим моментом під час засинання.
Вілсон радить вдатися до лайфхаку під час перегляду по телевізору шоу або фільму, які не вимагають зосередженості та викликають приємні емоції. А ось класти з грілку в ліжко під ковдру він не радить – вам може стати занадто жарко, і дискомфорт тільки погіршить засинання.
Нагадаємо, що раніше Холлі Беррі навчила готувати розслабляючий напій, який допоможе заснути.
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