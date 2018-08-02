"Став символом загиблих на Майдані": українці вшанували пам'ять першого героя Небесної Сотні

Фото: Сергій Нігоян (facebook com Сергій Тритиніченко)

Сергій Нігоян загинув під час Революції гідності

Українці вшанували пам'ять загиблого на Майдані під час Революції гідності Сергія Нігояна – першого героя Небесної Сотні.

У четвер, 2 серпня, йому повинно було виповниться 25 років. У січні 2014 року Сергія Нігояна вбили в ході розстрілу мітингувальників на вулиці Грушевського в Києві. Тоді йому було 20 років.

"Україна ніколи не забуде своїх Героїв, які віддали життя за свободу, волю та незалежність своєї батьківщини", - написав Петро Порошенко.

Скріншот поста (facebook.com/petroporoshenko)

"Герої не вмирають, вмирають вороги. Слава героям України!" – пишуть в мережі.

"Нехай ці очі до смерті свердлять душу вбивці і того, хто причетний до цих смертей", - додали користувачі.

"Не можу спокійно дивитися на цього хлопця. Немов він став символом усіх загиблих на Майдані", - відзначили українці.

Сергій Нігоян народився 2 серпня 1993 року в селі Березноватовка Дніпропетровської області. Батьки Сергія – вірмени. Вони переїхали в Україну з прикордонної з Азербайджаном села Навур, рятуючись від війни в Нагірному Карабасі.

Скріншот поста (twitter.com/LotiHcz)

Скріншот поста (twitter.com/AllaUkraine2015)

У 2011 році він вступив до Дніпродзержинський коледж фізичного виховання. Після другого курсу був відрахований. Нігоян займався карате. У 2012 році посів третє місце на чемпіонаті Дніпродзержинська.

Скріншот поста (twitter.com/radiosvoboda)

Коли Сергій дізнався про побиття студентів на Майдані, він приїхав в Київ.

Загинув Сергій вночі 22 січня 2014 року. Він отримав поранення свинцевої мисливської картеччю.

Скріншот поста (facebook.com/YuriyKarmazin)

Раніше мережу зворушив до сліз розповідь батька Героя Небесної Сотні.

"Мене мій син Устим навчив вірити. Вони довели, що можна перемагати. Зараз я свято вірю, що перемога буде, буде на сході. Можливо, це буде не сьогодні і не завтра. Але у нас є віра, у нас є сила і у нас є мотив", - підсумував він.

батько Героя Небесної Сотні поділився роздумами про долю України.

Герої, що загинули в липні 2018