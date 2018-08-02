"Стал символом погибших на Майдане": украинцы почтили память первого героя Небесной Сотни

Фото: Сергей Нигоян (facebook com Сергей Тритиниченко)

Сергей Нигоян погиб во время Революции достоинства

Украинцы почтили память погибшего на Майдане во время Революции достоинства Сергея Нигояна – первого героя Небесной Сотни.

В четверг, 2 августа, ему должно было исполнится 25 лет. В январе 2014 года Сергея Нигояна убили в ходе расстрела митингующих на улице Грушевского в Киеве. Тогда ему было 20 лет.

"Украина никогда не забудет своих Героев, которые отдали жизнь за свободу, волю и независимость своей родины", - написал Петр Порошенко.

Скриншот поста (facebook.com/petroporoshenko)

"Герои не умирают, умирают враги. Слава героям Украины!" – пишут в сети.

"Пускай эти глаза до смерти сверлят душу убийцы и того, кто причастен к этим смертям", - добавили пользователи.

"Не могу спокойно смотреть на этого парня. Словно он стал символом всех погибших на Майдане", - отметили украинцы.

Сергей Нигоян родился 2 августа 1993 года в селе Березноватовка Днепропетровской области. Родители Сергея – армяне. Они переехали в Украину из пограничной с Азербайджаном деревни Навур, спасаясь от войны в Нагорном Карабахе.

Скриншот поста (twitter.com/LotiHcz)

Скриншот поста (twitter.com/AllaUkraine2015)

В 2011 году он поступил в Днепродзержинский колледж физического воспитания. После второго курса был отчислен. Нигоян занимался каратэ. В 2012 году занял третье место на чемпионате Днепродзержинска.

Скриншот поста (twitter.com/radiosvoboda)

Когда Сергей узнал об избиении студентов на Майдане, он приехал в Киев.

Погиб Сергей ночью 22 января 2014 года. Он получил ранение свинцовой охотничьей картечью.

Скриншот поста (facebook.com/YuriyKarmazin)

Ранее сеть растрогал до слез рассказ отца Героя Небесной Сотни.

"Меня мой сын Устим научил верить. Они доказали, что можно побеждать. Сейчас я свято верю, что победа будет, будет на востоке. Возможно, это будет не сегодня и не завтра. Но у нас есть вера, у нас есть сила и у нас есть мотив", - подытожил он.

Также отец Героя Небесной Сотни поделился размышлениями о судьбе Украины.

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