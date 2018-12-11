Новорічний стіл для української сім'ї подорожчав на 20%

Колаж РБК-Україна

Українцям доведеться викласти за продукти для новорічного столу майже на 20% більше, ніж минулого року

Вартість новорічного столу 2019 року для української сім’ї складе складе приблизно 1535 грн. Саме стільки доведеться викласти за те, щоб приготувати салати, м’ясні та рибні страви, придбати овочі, фрукти, десерт, напої тощо. Про це заявив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Микола Пугачов.

Так, за розрахунками науковців, три кілограми популярного новорічного салату "Олів’є" обійдеться у 129,76 грн. Це, каже Пугачов, на 25% більше, ніж при святкуванні Нового року 2018.

Ілюстративне фото (pxhere.com)

Трохи дешевше - 118,32 грн - коштуватиме приготування півторакілограмової порції "Оселедця під шубою". При цьому левову частку вартості складе філе оселедця - 100 грн за 0,5 кг.

Витрати на м’ясні продукти суттєво вдарять по гаманцю українців. Вартість 2,5 кг м’ясних продуктів (ковбаса, биток зі свинини, куряче філе) складе мінімум 340 грн.

300 г твердого сиру обійдеться українській родині у 54 грн, пачка вершкового масла - 32,25 грн.

Вартість овочів (картопля, гриби, помідори, солодкий перець, огірки) на новорічному столі складе в середньому 159,48 грн. За фрукти (банани, мандарини, лимони) доведеться заплатити не менше 78 грн.

Ілюстративне фото (pxhere.com)

Батон білого хліба коштуватиме 19,89 грн, а шоколадні цукерки - приблизно 170 грн за 1 кг.

Пляшка шампанського обійдеться у 98 грн. А от за півлітрову пляшку коньяку доведеться заплатити у півтора рази більше - 155 грн. Безалкогольні ж напої (сок, мінеральна та солодка вода) заберуть із гаманця ще 76,10 грн.

Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 470 грн. Адже лише 120-грамова баночка червоної ікри обійдеться у магазинах щонайменше в 250 грн, а 200 г червоної риби - у 220 грн. Таким чином, для гурманів вартість новорічного столу підвищиться до 2005,30 грн.

Ілюстративне фото (pxhere.com)

Пугачов також зауважив, що вартість бюджетного варіанту новорічного столу у Києві складе 1647,60 грн - це на 13,6% більше вартості новорічного столу минулого року. Стіл з делікатесами обійдеться жителям столиці у 2157,60 грн.

Нагадаємо, дієтолог Віктор Тутельян порадив українцям у свята побалувати себе різносолами. Але робити це потрібно помірно.

Раніше ми писали про те, як українцям економно відпочити у Європі під час новорічних свят.

Відео: РБК-Україна