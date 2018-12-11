Новогодний стол для украинской семьи подорожал на 20%

Коллаж РБК-Украина

Украинцам придется выложить за продукты для новогоднего стола почти на 20% больше, чем в прошлом году

Стоимость новогоднего стола 2019 года для украинской семьи составит составит примерно 1535 грн. Именно столько придется выложить за то, чтобы приготовить салаты, мясные и рыбные блюда, купить овощи, фрукты, десерт, напитки и прочее. Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев.

Так, по расчетам ученых, три килограмма популярного новогоднего салата "Оливье" обойдется в 129,76 грн. Это, говорит Пугачев, на 25% больше, чем при праздновании Нового года 2018.

Иллюстративное фото (pxhere.com)

Немного дешевле - 118,32 грн - будет стоить приготовление полуторакилограммовой порции "Селедки под шубой". При этом львиную долю стоимости составит филе сельди - 100 грн за 0,5 кг.

Расходы на мясные продукты существенно ударят по кошельку украинцев. Стоимость 2,5 кг мясных продуктов (колбаса, биток из свинины, куриное филе) составит минимум 340 грн.

300 г твердого сыра обойдется украинской семье в 54 грн, пачка сливочного масла - 32,25 грн.

Стоимость овощей (картофель, грибы, помидоры, сладкий перец, огурцы) на новогоднем столе составит в среднем 159,48 грн. За фрукты (бананы, мандарины, лимоны) придется заплатить не менее 78 грн.

Иллюстративное фото (pxhere.com)

Батон белого хлеба будет стоить 19,89 грн, а шоколадные конфеты - примерно 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского обойдется в 98 грн. А вот за пол-литровую бутылку коньяка придется заплатить в полтора раза больше - 155 грн. Безалкогольные же напитки (сок, минеральная и сладкая вода) заберут из кошелька еще 76,10 грн.

Семьям, которые имеют возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Ведь лишь 120-граммовая баночка красной икры обойдется в магазинах минимум в 250 грн, а 200 г красной рыбы - в 220 грн. Таким образом, для гурманов стоимость новогоднего стола повысится до 2005,30 грн.

Иллюстративное фото (pxhere.com)

Пугачев также отметил, что стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1647,60 грн - это на 13,6% больше стоимости новогоднего стола в прошлом году. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2157,60 грн.

Напомним, диетолог Виктор Тутельян посоветовал украинцам в праздники побаловать себя разносолами. Но делать это нужно умеренно.

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Видео: РБК-Украина