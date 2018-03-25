Стало відомо, коли повернеться на ринг кривдник Кличко Тайсон Ф'юрі

Боксер довгий час не з'являвся на рингу

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі може провести перший бій після тривалої перерви 9 червня 2018 року. Про це передає Boxingnews24.

Британець має намір взяти участь у турнірі, головним боєм якого буде поєдинок Террі Фленаган і Моріса Хукера за титул чемпіона світу за версією WBO в першій напівсередній вазі.

Ф'юрі виступить в андеркарді бою за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі між Террі Флэнеганом (33-0, 13 КО) і Морісом Хукером (23-0-3, 16 КО).

Ім'я суперника Ф'юрі поки невідомо, але передбачається, що для колишнього чемпіона він стане прохідним.

Також раніше повідомлялося, що Тайсон Ф'юрі своє повернення на ринг хоче почати серією розминок поєдинків з маловідомими суперниками.

Востаннє на рингу британський боксер з'являвся більше двох років тому, коли здолав українця Володимира Кличка. Бій відбувся 28 листопада 2015 року в Дюссельдорфі на Еспріт Арені і завершився перемогою Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів.

Фото: Володимир Кличко і Тайсон Ф'юрі (AFP)

Згідно з неофіційною статистикою ударів від компанії CompuBox, в бою з британцем Тайсоном Ф'юрі український суперважкоатлет Володимир Кличко показав саму низьку ефективність в атаці за всю свою професійну кар'єру — за весь бій він викинув всього 231 удар, а потрапив взагалі катастрофічно мало — 52 удару (з коефіцієнтом ефективності — 22,5 %).

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі написав відкритий лист до колишньому чемпіонові світу українцеві Володимиру Кличку.