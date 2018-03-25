Стало известно, когда вернется на ринг обидчик Кличко Тайсон Фьюри

Боксер долгое время не появлялся на ринге

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри может провести первый бой после длительного перерыва 9 июня 2018 года. Об этом передает Boxingnews24.

Британец намерен принять участие в турнире, главным боем которого будет поединок Терри Флэнагана и Мориса Хукера за титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе.

Фьюри выступит в андеркарде боя за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе между Терри Флэнеганом (33-0, 13 КО) и Морисом Хукером (23-0-3, 16 КО).

Имя соперника Фьюри пока неизвестно, но предполагается, что для бывшего чемпиона он станет проходным.

Также ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри свое возвращение на ринг хочет начать серией разминочных поединков с малоизвестными соперниками.

В последний раз на ринге британский боксер появлялся более двух лет назад, когда одолел украинца Владимира Кличко. Бой состоялся 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе на Эсприт Арене и завершился победой Тайсона Фьюри единогласным решением судей.

Фото: Владимир Кличко и Тайсон Фьюри (AFP)

Согласно неофициальной статистике ударов от компании CompuBox, в бою с британцем Тайсоном Фьюри украинский супертяжеловес Владимир Кличко показал самую низкую эффективность в атаке за всю свою профессиональную карьеру — за весь бой он выбросил всего 231 удар, а попал вообще катастрофически мало — 52 удара (с коэффициентом эффективности — 22,5 %).

Напомним, что Тайсон Фьюри написал открытое письмо к бывшему чемпиону мира украинцу Владимиру Кличко.