За країну переживають: українські політики різко почали худнути (відео)

В українських політиків новий тренд - тепер серед народних депутатів і міністрів вважається модно і престижно вести здоровий спосіб життя і худнути. Від зайвих кілограмів вже позбулися Володимир Гройсман, Павло Розенко, Ігор Мосійчук та Антон Геращенко. Про це йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Зовсім недавно прем'єр-міністр Володимир Гройсман помітно схуд і помолодшав. "Оновлений" Гройсман в джинсах і шкіряній куртці з'явився на голосуванні 21 квітня.

Лікар ендокринолог-дієтолог Анна Бєлокоз припускає, що Володимир Гройсман скинув близько 20-25 кілограмів.

Гройсман зізнався журналістам, що взяв себе в руки. Скинути зайві кілограми, за словами прем'єр-міністра, йому допомогли фізичні навантаження, а не дієти.

Однак лікар у словах Гройсмана сумнівається. За її словами, неможливо скинути стільки зайвої ваги лише в спортзалі. Для цього варто ще й переглянути свій раціон.

Українські політики почали худнути (скрін відео: YouTube/Сніданок з 1+1)

Фотограф Ян Доброносов, який працює у Верховній Раді, опублікував знімок, на якому Ірина Геращенко міряє талію Гройсмана з підписом "Прем'єр схуд?" Ірина Геращенко написала в коментарі під знімком: "Ага! Вимагаю рецепт". Коментатори ж висунули свої версії того, що сталося з прем'єром.

"Там в Кабміні мейнстрім просто";

"За країну переживає просто";

"Жартуєте? Та він просто на мінімальну зарплату став жити";

"Я вже місяць тому помітив. Аж помолодшав!"

А віце-прем'єр Павло Розенко минулого року схуд аж на 30 кілограмів. Надихнула на такі зміни, як зізнався сам Розенко, нова кохана, Олена-Христина Лебідь.

На понад 100 кілограмів схуд нардеп Ігор Мосійчук. Він пояснив, що у нього були серйозні проблеми з підшлунковою, через що довелося зробити операцію і сісти на спеціальну дієту.

Ще один політик, Антон Геращенко у 2015 році важив 160 кілограмів, але нардеп взяв себе в руки і перейшов на здорове харчування. У результаті він скинув 45 кілограмів.

Українські політики почали худнути (відео: YouTube/Сніданок з 1+1)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Надія Савченко вийшла на роботу у Верховну Раду 23 квітня. Мережа шокована появою скандального народного депутата в стінах Парламенту.