Празднования помогают детям проявлять эмоции: Анастасия из Мариуполя доверила историю музею "Голоса Мирных"

Анастасия вместе с маленькой дочкой пережили страшный месяц в горящем Мариуполе - ребенок в два года понимал, что в подвале безопаснее.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Свою историю Анастасия рассказала во время Новогодней акции "Ринат Ахметов - Детям", которая состоялась в Днепре.

В начале полномасштабного вторжения семья пряталась от обстрелов в подвале дома. Взяли вещи всего на два дня, но не могли покинуть убежище месяц.

"Когда поднимались на первый этаж и Ева слышала взрыв, сразу показывала пальчиком вниз, и мы спускались. Чтобы набрать воду, моя мама ходила к колодцу, однажды попала под обстрел, к счастью, осталась невредимой", - рассказывает Анастасия музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Семья смогла вырваться из города. Сейчас они живут в Днепре, в общежитии проекта "ЯМариуполь", партнером которого является Фонд Рината Ахметова. Девочке уже пять лет, поэтому мама старается чаще посещать с ней мероприятия, где ребенок может проявить эмоции.

"Ева обожает праздники, каждый оставляет яркие воспоминания. В прошлом году мы также получали новогодние подарки от Фонда. Для детей эти мероприятия чрезвычайно важны, ведь даже если ребенок внешне выглядит нормально, это не значит, что он не переживает травму. Празднования помогают детям проявлять эмоции, это определенная реабилитация после пережитого", - добавляет Анастасия.

История Анастасии здесь.

Уже 24 года проводится Новогодняя акция "Ринат Ахметов - Детям", которая является частью масштабной программы "Ринат Ахметов - Детям". Эта программа системно оказывает всестороннюю помощь детям Украины. За время работы Фонд Рината Ахметова поддержал более 5 млн детей.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция свидетельств мирных людей, пострадавших от войны РФ против Украины. Расскажите свою историю на портале музея, или по бесплатной горячей линии: 0 (800) 509 001.